Τη βίαζε ο σύντροφός της... ενώ κοιμόταν!

Σε σοκ βρίσκεται μια γυναίκα από τη Μελβούρνη μετά την απόφασή της να ψάξει το email του αρραβωνιαστικού της.

Η γυναίκα είχε υποψίες πως την απατούσε αλλά τελικά διαπίστωσε πως την βίαζε ενώ κοιμόταν! Ο 34χρονος πατέρας δύο παιδιών παραδέχτηκε πως βίασε τη σύντροφό του επτά φορές και της επιτέθηκε σεξουαλικά 21 εν αγνοία της.

Όπως γράφει η εφημερίδα Guardian, o άντρας με τον οποίο είχε δεσμό για περισσότερα από δύο χρόνια, ένας 34χρονος ξυλουργός και πατέρας δύο παιδιών, παραδέχτηκε ότι τη βίασε επτά φορές και της επιτέθηκε σεξουαλικά 21 φορές εν αγνοία της.

Ο 34χρονος δήλωσε ένοχος τη Δευτέρα για τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και δύο κατηγορίες για βιασμό. Θα καταδικαστεί ως σοβαρός σεξουαλικός δράστης. Οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο της κομητείας ότι η γυναίκα ανακάλυψε εννέα email που στάλθηκαν μεταξύ των προσωπικών και των επαγγελματικών email του συντρόφου της, καθένα από τα οποία τον έδειχνε να την προσβάλλει σεξουαλικά, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Τα τατουάζ που τον πρόδωσαν

Τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, ο άνδρας την άγγιξε, την έγδυσε και τη βίασε. Εκείνο το βράδυ της επιτέθηκε ξανά και το επόμενο πρωί καθώς κοιμόταν και ξανά στις 17 Οκτωβρίου 2020.

Μερικά από τα βίντεο που βρήκε η γυναίκα ήταν σύντομα, διάρκειας μόνο μερικών δευτερολέπτων. Ένα εξ αυτών είχε διάρκεια σχεδόν 12 λεπτά.

Μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό της από τα τατουάζ της.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι ένιωθε πολύ πληγωμένη και αηδιασμένη που κάποιος με τον οποίο είχε σχέση την πρόδωσε σε τέτοιο βαθμό και την απογοήτευσε. Όπως είπε ένιωσε καταπατημένη και ντρεπόταν. «Δεν έχω ιδέα πώς θα πρέπει να εμπιστευτώ ξανά κάποιον σε μια στενή σχέση στο μέλλον», είπε. Η γυναίκα περιέγραψε επίσης τη θλίψη της καθώς έχασε τις επαφές της με τα παιδιά του δράστη και την ευρύτερη οικογένεια, ανθρώπους που είχε αρχίσει να θεωρεί τη δική της οικογένεια.

