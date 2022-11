Κόσμος

Τουρκία: Ανταλλαγή πυρών με τη Συρία

Μαχητικά της Τουρκίας «απαντούν» στις δυνάμεις που επιτίθενται από το συριακό έδαφος.

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη άρχισαν να χτυπούν την περιοχή Zor Magar απέναντι από το Karkam?s στο Γκαζιάντεπ, έπειτα από τις ρουκέτες που έπεσαν στο Γκαζιάντεπ της Τουρκίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Τούρκοι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι 10.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, πολεμικά αεροσκάφη φορτωμένα με πυρομαχικά απογειώθηκαν από την 8η Διοίκηση Κύριας Βάσης Αεριωθουμένων του Ντιγιαρμπακίρ και χτυπούν στη Συρία ακριβώς απέναντι από Γκαζιάντεπ.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν με πολλή δύναμη, τα πυρά συνεχίζονται. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία με λίγη υπομονή. Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ακολουθούμε και εμείς τη διαδικασία. Καθώς συνεχίζονται τα αμοιβαία πυρά, οι αριθμοί που σχετίζονται με κατεστραμμένα σπίτια και χώρους εργασίας ενδέχεται επίσης να αλλάξουν», δήλωσε ο νομάρχης Γκαζιάντεπ Νταβούτ Γκιουλ.

Η αμερικανική πρεσβεία καταδίκασε επίθεση του ΡΚΚ στο Γκαζιάντεπ

Η αμερικανική πρεσβεία καταδίκασε την επίθεση στην περιοχή Karkams του Gaziantep από το PKK/YPG από την περιοχή Ayn al-Arab της Συρίας.

Σε δήλωση της αναφέρει ότι «ως διπλωματική αντιπροσωπεία στην Τουρκία, ενώνουμε τον τουρκικό λαό στο πένθος για την απώλεια 3 αθώων ζωών στο Karkams σήμερα. Καταδικάζουμε έντονα αυτή τη βία και αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση».





