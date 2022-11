Life

ΕΕΣ - Μέγαρο Μουσικής: συναυλία αφιερωμένη στη Μικρασιατική καταστροφή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, περισσότεροι από 600 θεατές ταξίδεψαν νοερά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων Συνθετών, καθώς και τραγούδια της Μικράς Ασίας ως αφιέρωμα στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, τα οποία εκτέλεσαν 34 χορωδοί/εθελοντές του Ε.Ε.Σ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και τεράστια απήχηση στο κοινό μουσική συναυλία της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων του Περιφερειακού Τμήματος Νέας Σμύρνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τίτλο: «Τα τραγούδια είναι ευχή και πάρε τη μαζί σου..», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και του Γενικού Γραμματέα, κ. Γεώργιου Σκούμα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, περισσότεροι από 600 θεατές ταξίδεψαν νοερά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων Συνθετών, καθώς και τραγούδια της Μικράς Ασίας ως αφιέρωμα στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, τα οποία εκτέλεσαν 34 χορωδοί/εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Τα κείμενα και τις διαφάνειες που πλαισίωσαν τα τραγούδια επιμελήθηκε η χορωδός/φιλόλογος κα Μαρία Πέττα, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας είχε η μαέστρος, κα Αλεξάνδρα Μητσοπούλου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η δημοσιογράφος, κα Αμαλία Κάντζου.

Στη μεγάλη συναυλία του Ε.Ε.Σ. παρευρέθησαν κορυφαία στελέχη της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας που στηρίζουν έμπρακτα το έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ, ενώ στην έναρξη της απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για την πολυδιάστατη προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των εθελοντών του προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης.



Σημειώνεται ότι, η εν λόγω συναυλία, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας του Ε.Ε.Σ. να αναδείξει ότι η εθελοντική ανιδιοτελής προσφορά στο συνάνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στην χορήγηση υλικών αγαθών για την ανακούφιση βιοτικών αναγκών του, αλλά και σε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ως ανάσα ψυχικής ανάτασης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Τροχαίο με εγκατάλειψη: το σπαρακτικό “αντίο” της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας

Κοπέλα κόλλησε σε... κούνια και την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική (βίντεο)