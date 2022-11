Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: ΜΚΟ εγκατέλειψε κακοποιημένα παιδιά στο Αναρρωτήριο Πεντέλης

Νέα καταγγελία που αφορά παιδιά τα οποία βρίσκονταν υπό την προστασία ΜΚΟ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που το Πανελλήνιο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την Κιβωτό του Κόσμου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την εγκατάλειψη 12 κακοποιημένων παιδιών από ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο το «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» είναι μια προνοιακή μονάδα, που υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, στην οποία φιλοξενούνται παιδιά έως πέντε ετών. Με δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ανακαινίστηκε το κτίριο του «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», στο οποίο φιλοξενούνταν 12 παιδιά. Στη συνέχεια η λειτουργία της μονάδας παραχωρήθηκε σε μεγάλη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στην πρόνοια.

Η εν λόγω ΜΚΟ, λειτούργησε την δομή, από το 2017. Η σίτιση, η χορήγηση φαρμάκων, ο ιματισμός και η τεχνική υποστήριξη των παιδιών παρέμειναν στο «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, φέτος τον Ιανουάριο, η ΜΚΟ ειδοποίησε ότι έληξε η χρηματοδότησή της, και κατά συνέπεια θα αποχωρούσε από το «Αναρρωτήριο Πεντέλης». Έτσι κι έγινε. Στο τέλος Ιουλίου η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση αποχώρησε, αποσύροντας το προσωπικό της.

Το «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» αναγκάσθηκε, λόγω έλλειψης προσωπικού, να κλείσει το ανακαινισμένο κτίριο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μεταφερθούν στα δύο άλλα τμήματα που λειτουργούν στο «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ως υπεράριθμα.

Κατά τον κ. Γιαννάκο, επειδή οι ΜΚΟ λαμβάνουν πακτωλό χρημάτων από το κράτος, αλλά και κοινοτικά κονδύλια, ενώ έχουν και πολλές δωρεές, θα έπρεπε να υπάρχουν περιορισμοί στη αποχώρησή τους από το κοινωνικό έργο που προσφέρουν. «Ανεξέλεγκτες είναι οι Μ.Κ.Ο.; Είναι κρίμα να εγκαταλείπουν 12 παιδάκια. Ποιες είναι οι κυρώσεις γι’ αυτό που έκαναν;», διερωτάται ο κ. Γιαννάκος. Όπως λέει ο ίδιος αυτή τη στιγμή, 12 προνοιακές κλίνες φιλοξενίας παιδιών, οι οποίες είναι υπερ-απαραίτητες και ανακαινισμένες, παραμένουν κλειστές. Το Υπουργείο δεν μπορούσε να συνεχίσει με κάποιον τρόπο την χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Δεν μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος χρηματοδότησης της Οργάνωσης; Σε άλλες δομές που έχουν κλειστά κτίρια, δεν μπορεί να βρεθεί προσωπικό για να μεταφερθούν εκεί παιδιά;», διερωτάται ο κ. Γιαννάκος και θυμίζει ότι τα κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική συνεχίζουν να «παρκάρονται» στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, ενώ υπάρχουν δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές στις προνοιακές μονάδες. «Είναι αυτό λογικό;», ρωτά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

