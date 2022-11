Κόσμος

Γαλλία: Απαγωγή, βιασμός και δολοφονία μαθήτριας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαρτυρικό τέλος για ένα κορίτσι στη Γαλλία. Εντοπίστηκε γρήγορα ο δράστης.

Σοκ έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινή γνώμη η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας ενός 14χρονου κοριτσιού στο νότιο τμήμα της χώρας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το στυγερό έγκλημα με θύμα μια 12χρονη στο Παρίσι.

Την Παρασκευή, η αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό και τη δολοφονία της 14χρονης Βανέσας, αφού την ανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητό του την ώρα που έφευγε από το σχολείο της εκείνη την ημέρα. Το πτώμα του 14χρονου κοριτσιού βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και ταυτοποιήθηκε γρήγορα με τη βοήθεια υλικού από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εισαγγελέας της Αζάν (νότια Γαλλία) δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους πως όταν αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα του 31χρονου στη Μαρμάντ, τους είπε «Ξέρω γιατί είστε εδώ» και ομολόγησε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί το 2006 (σε ηλικία 15 ετών τότε) για σεξουαλική επίθεση κατά ανηλίκου και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 ημερών με αναστολή.

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την άγρια δολοφονία της 12χρονης Λόλα, της οποίας το πτώμα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, έξω από το σπίτι της στο Παρίσι. Σύμφωνα με τις αρχές, η άτυχη μαθήτρια είχε πέσει θύμα βιασμού και βασανιστηρίων προτού τελικά δολοφονηθεί. Μια 24χρονη συνελήφθη και σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η δολοφονία της Λόλα πυροδότησε επίσης πολιτική ένταση, με την αντιπολίτευση να εγείρει ζήτημα αυστηρότερης διαχείρισης του μεταναστευτικού, επειδή η 24χρονη ήταν παράτυπη μετανάστρια.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ακροδεξιά αντιπολίτευση επέκρινε την κυβέρνηση και τις δικαστικές αρχές ότι είναι μαλθακές απέναντι στην εγκληματικότητα.

Ο Νταντ Ρινοντό, δήμαρχος της Μαρμάντ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι οι κολομβιανής καταγωγής γονείς της 14χρονης Βανέσας ήθελαν να θάψουν την κόρη τους στη Γρανάδα της Ισπανίας, όπου διέμενε η οικογένεια προτού μεταναστεύσει στην Γαλλία. Συμπλήρωσε πως έχει ξεκινήσει έναν διαδικτυακό έρανο για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και ότι θα οργανώσει μια πορεία την Παρασκευή στη μνήμη του θύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Η Αγγλία “γονάτισε” το Ιράν

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

Ενδοοικογενειακή βία: Περιοριστικά μέτρα στον 32χρονο που χτύπησε τη σύζυγο του