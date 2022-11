Κοινωνία

Επεισοδιακή σύλληψη στην Ομόνοια

Προσπάθησαν να διαφύγουν με κλεμμένο αυτοκίνητο και να εμβολίσουν αστυνομικούς.

Συνελήφθησαν, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (19/11), στην Ομόνοια δύο αλλοδαποί, ένας 23χρονος Αιγύπτιος και ένας 34χρονος Αλβανός, για τα - κατά περίπτωση αδικήματα - της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της παράβασης του νόμου περί όπλων και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που περιπολούσαν στην περιοχή της Ομονοίας, εντόπισαν τους κατηγορουμένους να επιβαίνουν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να εξέλθουν από το όχημα, με τον 23χρονο να πετάει στο έδαφος ένα κατσαβίδι κατά την αποβίβαση του, ενώ ο 34χρονος έβαλε μπροστά το αμάξι και προσπάθησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς. Ένας εκ των αστυνομικών μπήκε μέσα στο όχημα, που ήταν εν κινήσει, και κατόρθωσε να ακινητοποιήσει, τόσο το αυτοκίνητο, αφαιρώντας τα κλειδιά από τη μίζα, όσο και τον 34χρονο που προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει τη σύλληψη του.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

