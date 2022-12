Υγεία - Περιβάλλον

Δημοσκόπηση: Νέες υπηρεσίες από τα φαρμακεία ζητούν οι πολίτες

Τι θέλουν οι πολίτες από τα φαρμακεία, τι προτειμούν οι φαρμακοποιοί. Τα αποτελέσματα της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας ΠΕΙΦΑΣΥΝ

Στη μετά Covid-19 εποχή πολίτες και φαρμακοποιοί θεωρούν επιτακτική πλέον την ανάγκη να αλλάξει άρδην ο ρόλος των σύγχρονων φαρμακείων και να θεσμοθετηθούν επί πληρωμή πολυεπίπεδες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες, οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους φαρμακοποιούς της «γειτονιάς» τους και η στάση που κράτησε ο κλάδος των φαρμακείων καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχουν αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στις συνειδήσεις των πολιτών, οι οποίοι πλέον ζητούν να διευρυνθεί ο ρόλος των φαρμακοποιών στην παροχή πρώτων βοηθειών, στην εμβολιαστική κάλυψη, στην καθημερινή φαρμακευτική πρακτική, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην πρόληψη. Ταυτόχρονα, ζητούμενο αποτελεί και για τους ίδιους τους φαρμακοποιούς η διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη θεσμοθέτησή τους από τη μεριά της πολιτείας.

Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από τις δύο πρώτες πανελλαδικές δημοσκοπήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία Alco για λογαριασμό του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 6ου Συνεδρίου του Ομίλου, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022. Οι δύο ποσοτικές έρευνες ολοκληρώθηκαν εντός του Οκτωβρίου σε δείγμα 400 φαρμακοποιών και 600 πολιτών άνω των 25 ετών σε όλη την Επικράτεια.

Τι ζητούν πλέον οι πολίτες από τα φαρμακεία

Το πιο ουσιαστικό εύρημα της δημοσκόπησης στο κοινό είναι η καθολική επιθυμία των πολιτών, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 90%, για τη διενέργεια έξι υπηρεσιών από τα φαρμακεία. Αυτές είναι:

Παροχή πρώτων βοηθειών (σε εγκαύματα ή τραύματα) σε ποσοστό 90%.

Έλεγχος για αλλεργίες, αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα στην περίπτωση χορήγησης νέου φαρμάκου σε ποσοστό 87%.

Ενημέρωση για τα Εθνικά Προγράμματα Εξετάσεων σε ποσοστό 86%.

Διεξαγωγή και άλλων γρήγορων τεστ όπως για τον ιό της γρίπης (εκτός του κορονοϊού) σε ποσοστό 84%.

Διενέργεια εμβολιασμού των ενηλίκων με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια σε ποσοστό 82%.

Έλεγχος αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του φαρμάκου στην περίπτωση της εκ νέου χορήγησής του σε ποσοστό 80%.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι καταγράφηκε η σαφέστατη επιθυμία τριών στα τέσσερα ατόμων άνω των 25 ετών για την ανάπτυξη τεσσάρων ακόμη υπηρεσιών. Αυτές είναι: Η αντιμετώπιση απλών προβλημάτων υγείας μέσω της βοήθειας του φαρμακοποιού σε ποσοστό 78%, η ενεσοθεραπεία (π.χ. αναλγητικές ενέσεις) σε ποσοστό 76%, η ανίχνευση χρόνιων νόσων σε ποσοστό 76% καθώς και η παροχή συμβουλών για θέματα υγείας στο 73% του ερωτηθέντος δείγματος.

Επιπλέον, 6 στα 10 άτομα επιθυμούν τα εμβόλια για τον κορωνοϊό να πραγματοποιούνται εντός των φαρμακείων, πρακτική που έχει υιοθετηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η επιθυμία για την ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο του βάρους και τη διακοπή του καπνίσματος με σύμμαχο το φαρμακοποιό κυμαίνεται στο 46%.

Τέλος, το 70% των πολιτών επιζητά την ύπαρξη ενός ειδικού- χωριστού χώρου εντός των φαρμακείων όπου θα διενεργούνται οι υπηρεσίες ΠΦΥ, ενώ το 54% των πολιτών αναγνωρίζει την ανάγκη αποζημίωσης/ αμοιβής για τις υπηρεσίες που θα του παρέχονται.

Καθολική η συναίνεση των φαρμακοποιών για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες

Έχοντας πλήρη αντίληψη για το πώς διαμορφώνονται πλέον οι ανάγκες της κοινωνίας, το σύνολο του κλάδου των φαρμακείων δήλωσε καθολική επιθυμία για την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων (100%) και την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων υγείας (100%). Για τέσσερις ακόμη υπηρεσίες τα ποσοστά επιθυμίας των φαρμακοποιών για την παροχή τους είναι ιδιαιτέρως υψηλά και κυμαίνονται από 77% έως 89%. Ειδικότερα:

Με την παροχή πρώτων βοηθειών συμφώνησε το 89% των φαρμακοποιών.

Με την ενημέρωση για τα Εθνικά Προγράμματα Εξετάσεων συμφώνησε το 86%.

Για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για χρόνιες νόσους είπε ναι το 78%.

Με τη διακοπή του καπνίσματος συναινεί το 77%.

Καταγράφηκε η σαφέστατη επιθυμία των φαρμακοποιών να παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το εμβολιαστικό ιστορικό (72%), τον έλεγχο βάρους και τον εμβολιασμό (70%). Υψηλά είναι και τα ποσοστά επιθυμίας παροχής των υπόλοιπων τριών υπηρεσιών, όπως η εκτίμηση κινδύνου για χρόνιες νόσους (67%), η διενέργεια και άλλων διαγνωστικών τεστ (64%) και ο έλεγχος ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων (64%). Αξίζει να σημειωθεί πως το 76% των φαρμακοποιών θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη ειδικού-χωριστού χώρου στα φαρμακεία όπου θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, όπως αυτές που διερευνήθηκαν.

Τέλος, όσον αφορά την αποζημίωση αυτών των υπηρεσιών, το 85% των φαρμακοποιών δήλωσε πως μπορεί να προκύψει είτε από το κράτος είτε από ένα μεικτό σύστημα αποζημίωσης με τη συμμετοχή κράτους-πολίτη-ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Πάντως, είναι κοινή στάση και πεποίθηση του κλάδου πως κανείς φαρμακοποιός δεν χρεώνει πολίτη για παροχή πρώτων βοηθειών ή για εμβολιασμό.

Στόχος του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φαρμακοποιούς και πολίτες, να επικοινωνηθούν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ώστε από κοινού όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να ανοίξουν το διάλογο για την αξιοποίηση των νέων αναγκών της κοινωνίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

