Μουντιάλ 2022: Πρεμιέρα με νίκη της Ολλανδίας επί της Σενεγάλης

Το γκολ του Κόντι Γκάκπο στο 84ο λεπτό, στο ντεμπούτο του σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και η «εκτέλεση» του Ντάβι Κλάασεν στις καθυστερήσεις, λύτρωσαν την Ολλανδία και της χάρισαν την πολύτιμη νίκη επί της εξαιρετικής Σενεγάλης με 2-0, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ 2022.

Στο «Al Thumama Stadium» της Ντόχα, οι «πληγωμένοι» και δίχως τον ηγέτη τους Σαντιό Μανέ, Σενεγαλέζοι ήταν πολύ καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχασαν περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες, όμως στο φινάλε οι «οράνιε» πήραν το τρίποντο χάρις στην κεφαλιά του 23χρονου επιθετικού της Αϊντχόφεν -έπειτα από «μαγική» ασίστ του Φρένκι Ντε Γιόνγκ που ακινητοποίησε την άμυνα της ομάδας του Αλιού Σισέ- και το πλασέ του χαφ του Άγιαξ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Μελανό» σημείο στον αγώνα, ο τραυματισμός του Σεϊκού Κουγιατέ της Σενεγάλης, ο οποίος στο 70’ πήδηξε για μία κεφαλιά, όμως τραυματίστηκε σοβαρά στο μηρό και αποχώρησε με φορείο.

Η Σενεγάλη άρχισε γρήγορα να ελέγχει το ματς και στο 9’ ο Σαρ υποδέχθηκε την μπάλα στην περιοχή, γυρίζοντας και σουτάροντας άμεσα πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 17’ η κεφαλιά του Μπλοντ πέρασε δίπλα από τα δοκάρια, ενώ στο 22’ ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ έχασε τεράστια ευκαιρία για τους «οράνιε».

Αν και δεν κατέγραψε τελική προσπάθεια, ο μέσος της Μπαρτσελόνα πήρε την ασίστ από τον Μπερχβάιν, όμως καθυστέρησε χαρακτηριστικά στις δύο προσποιήσεις που έκανε κι ο Κουλιμπαλί απομάκρυνε σωτήρια για τους Σενεγαλέζους. Στο 40’ ένα πολύ καλό σουτ του Μπερχάους πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Ολλανδία έδειξε μπλοκαρισμένη από την εξαιρετική αμυντική τακτική της Σενεγάλης. Και οι Αφρικανοί ήταν εκείνοι που έχασαν τις πιο σημαντικές στιγμές. Στο 65’ οι Σενεγαλέζοι έκλεψαν την μπάλα και έφτασαν την περιοχή της Ολλανδίας, με τον Μπουλαγιέ Ντιά να σουτάρει δυνατά από διαγώνια θέση, όμως ο Νόπερτ έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κι έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ καλή αντίδραση έδειξε ο γκολκίπερ της Ολλανδίας και στο 73’ στο σουτ του Ιντρίσα Γκέιγ μέσα από την περιοχή, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Τη λύση για την Ολλανδία έδωσε εντέλει ο Γκάκπο στο 84’, καθώς με κίνηση στην πλάτη της άμυνας της Σενεγάλης και προλαβαίνοντας τον Μεντί στην έξοδό του κι έκανε με κεφαλιά το 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νόπερτ είπε «όχι» και στο σουτ του Ιντρίσα Γκέιγ αποκρούοντας ξανά σε κόρνερ, ενώ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κλάασεν εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Μεντί στο πλασέ του Ντεπάι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0..

Διαιτητής: Βίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Ε. Μεντί, Ι. Γκέιγ - Ντε Λιχτ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Αλιού Σισέ): Εντουάρ Μεντί, Κουλιμπαλί, Πάπε Αμπού Σισέ, Ιντρίσα Γκέιγ, Ναμπαλί Μεντί, Κουγιατέ (73’ λ.τρ. Πάπε Γκέιγ), Ντιά (69’ Ντιένγκ), Ντιατά (73’ Τζάκσον), Σαρ, Σαμπαλί, Ντιαλό (62’ Γιάκομπς).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Λουίς Φαν Χάαλ): Νόπερτ, Ντάμφρις, Ντε Λιχτ, Φαν Ντάικ, Άκε, Μπλιντ, Μπερχάους (79’ Κουπμάινερς), Φρένκι Ντε Γιόνγκ, Γκάκπο (90’+4 Ντε Ρουν), Μπέρχβαϊν (79’ Κλάασεν), Γιάνσεν (62’ Ντεπάι)

