Ειδικό δικαστήριο: Η κατάθεση του Χρήστου Ντζούρα

Κατέθεσε ο πρώην επίκουρος εισαγγελέας Διαφθοράς στη δίκη του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της Ελένης Τουλουπάκη.

Στο Ειδικό Δικαστήριο όπου δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά την 18η ημέρα της δίκης, κατέθεσε ο πρώην επίκουρος εισαγγελέας Διαφθοράς (εισαγγελέας Πρωτοδικών) Χρήστος Ντζούρας.

Ειδικότερα, σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν είχε πέσει στην αντίληψη του μάρτυρα ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος είχε ενοχλήσει την τότε επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, η απάντηση του κ. Ντζούρα ήταν «τίποτα απολύτως», προσθέτοντας όμως, ότι δεν είχε υπηρεσιακή επαφή με την κ. Ράϊκου.

Σε άλλη σχετική ερώτηση της κ. Ηλιοπούλου, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποια παρέμβαση του κ. Παπαγγελόπουλου σε δικαστικό πρόσωπο.

Ακόμα, ο κ. Ντζούρας κατέθεσε ότι κατά την αντίληψή του, οι γνωστές αναφορές των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ προς την Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν «αμυντικές», καθώς υπήρχαν ενδείξεις για κάποια μεθόδευση από την πλευρά των παραγόντων των υπουργείου Υγείας υπέρ της Novartis και η αντίληψη αυτή εδραιώθηκε μετά την εξέταση των προστατευομένων μαρτύρων. Επίσης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, για την ύπαρξη των αναφορών των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, η κ. Τουλουπάκη ενημερώθηκε λίγο πριν διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή, περίπου δέκα μέρες πριν. Και η αντίδραση της κ. Τουλουπάκη ήταν αυτή της απορίας και της δυσαρέσκειας, όπως είπε ο κ. Ντζούρας, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κ. Τουλουπάκη προηγουμένως, δεν είχε γνώση των επίμαχων αυτών αναφορών.

Επίσης, μετά από σχετική ερώτηση της προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο μάρτυρας απάντησε ότι ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτης Αθανασίου, τον είχε ρωτήσει εάν ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστου ήταν μέσα στις λίστες Λαγκάρντ κλπ., και μετά από έρευνα που έκανε ο κ. Ντζούρας στον υπολογιστή του, η απάντησή του ήταν αρνητική.

Η δίκη συνεχίζεται μεθαύριο.

