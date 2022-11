Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Σκαλόνι: Η Αργεντινή δεν είναι υποχρεωμένη να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής βάζει τα πράγματα στη θέση τους, στη συνέντευξη Τύπου που δίνει πριν την πρεμιέρα της ομάδας του στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι θέλει να αποφορτίσει τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής από την πίεση και τον τίτλο του φαβορί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ένα 24ωρο πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της η «μπιανκοσελέστε» στη διοργάνωση, με τον πρώτο αγώνα της κόντρα στη Σαουδική Αραβία.

Ο 43χρονος τεχνικός επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (21/11) πως η Αργεντινή «...δεν έχει καμία υποχρέωση να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», συμπληρώνοντας πως οι απλές λεπτομέρειες θα καθορίσουν το ποιος θα γίνει πρωταθλητής.

Η Αργεντινή κέρδισε το Copa America του 2021, όμως αν και ήταν πάντα ένα από τα φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν έχει σηκώσει το πιο πολύτιμο τρόπαιο του ποδοσφαίρου τα τελευταία 36 χρόνια.

«Σε μια εθνική ομάδα όπως η Αργεντινή, πάντα ασκείς πίεση ως προπονητής. Και αν τα αποτελέσματα δεν πάνε όπως θέλεις, ξέρω τι χρειάζεται», είπε ο Σκαλόνι και πρόσθεσε: «Αλλά είμαι ξεκάθαρος και για τον δρόμο που επιλέγω. Ας είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Καθόλου... Κάνουμε λάθος αν το πιστεύουμε αυτό.

Θα αγωνιστούμε με άλλες πολύ καλές ομάδες. Θα απολαύσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι ελπίζουμε ότι τόσο οι Αργεντινοί όσο και οι υπόλοιποι φίλαθλοι θα χαρούν να δουν μια ομάδα που παίζει το είδος ποδοσφαίρου που μας αρέσει».

Για τον τίτλο του φαβορί που έχουν δώσει πολλοί στην Αργεντινή, ο Σκαλόνι συμπλήρωσε ότι «...τα μεγάλα φαβορί συνήθως δεν κερδίζουν Παγκόσμια Κύπελλα. Υπάρχουν από 8 έως 10 μεγάλες ομάδες που μπορούν να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές. Για λόγους, που δεν νομίζω ότι σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, οι Νοτιοαμερικανοί δεν είχαν την ευκαιρία να φτάσουν στον τελικό τον τελευταίο καιρό.

Νομίζω ότι δεν οφείλεται στο ότι παίζουμε καλά ή άσχημα, αλλά λόγω των λεπτομερειών, και νομίζω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είναι διαφορετικό.

Είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και δεν χρειάζεται να είναι αυτή που παίζει καλύτερα, ούτε αυτή που είναι το φαβορί».

Η Αργεντινή, ωστόσο, έχει ένα «όπλο» που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να κερδίσει τον αρχηγό της Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στο πέμπτο και πιθανότατα τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

«Όποτε κάνουμε προπόνηση μαζί του, το απολαμβάνουμε. Αυτό που ελπίζουμε είναι να τον απολαμβάνουν όλοι, οι Αργεντινοί κι ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί είναι υπέροχο να τον βλέπεις και παίζει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όλοι οι έπαινοι για τον Λέο δεν θα σταματήσουν, γιατί θα συνεχίσει και πρέπει να τον απολαύσουμε όλοι μας. Τίποτα άλλο...».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία