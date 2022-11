Οικονομία

Συντάξεις: αύξηση 7,75% από την Πρωτοχρονιά του 2023

Πόσοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. “ Ένας στους δυο θα πάρει τουλάχιστον μια επιπλέον σύνταξη”, δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην συζήτηση του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό, στην Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφορικά με τις αυξήσεις στις συντάξεις, είπε, μεταξύ άλλων ότι «Με το νομοσχέδιο προτείνουμε σειρά θετικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων συμπολιτών μας, παρεμβάσεις κοινής λογικής και δικαιοσύνης και νέα μέτρα κοινωνικής προστασίας».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζεται -μεταξύ άλλων- πώς θα καταβληθούν στο τέλος Ιανουαρίου οι οριζόντιες αυξήσεις για τους συνταξιούχους που θα είναι 7,75%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Όπως όμως είπε, η αύξηση αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που θα δοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου σε μεγάλη κατηγορία συνταξιούχων, την κατάργηση -μετά από αρκετά χρόνια- της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και την τέταρτη δόση επανυπολογισμού αναδρομικών του νόμου Βρούτση.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τουλάχιστον το 50% των συνταξιούχων θα συνδυάσει τουλάχιστον δύο από τις αυξήσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Διότι ειπώθηκε «μα φτάνει η οριζόντια αύξηση;». Επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους θα πάρει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη. Ορισμένοι από αυτούς θα πάρουν και περισσότερο με τον συνδυασμό των μέτρων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 88%-90% των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά θα δουν κι αυτοί, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αύξηση του εισοδήματός τους».

