Πολιτισμός

Μπρους Λι: Πέθανε από το πολύ... νερό;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ανατρεπτική θεωρία για τον θάνατο του σταρ, που πέθανε μυστηριωδώς πριν απο δεκαετίες. Τι υποστηρίζουν τώρα οι επιστήμονες.

Ο θάνατος του Μπρους Λι εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι και σήμερα τον ξένο Τύπο, αλλά και την επιστήμη.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Clinical Kidney Journal εμφανίζει ως αιτία θανάτου του, την υπερβολική δόση νερού.

Οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με αυτό, εκτιμούν πως το εγκεφαλικό οίδημα που έκοψε το «νήμα» της ζωής του σταρ σε ηλικία 32 ετών οφείλεται στη «μεγάλη ποσότητα νερού», που «φαίνεται ότι τελικά τον σκότωσε».

Bruce Lee may have died from drinking too much water https://t.co/KnOvl1oA1k — Sky News (@SkyNews) November 21, 2022

Σύμφωνα με ιατρικούς όρους που αναφέρονται στην έρευνα, ο Λι έπασχε από υπονατριαιμία. Ο συγκεκριμενος όρος περιγράφει τι συμβαίνει στον οργανισμό, όταν το επίπεδο νατρίου στο αίμα που απαιτείται για την ισορροπία των υγρών είναι χαμηλό. «Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η αδυναμία του νεφρού να αποβάλλει περίσσεια υγρών σκότωσε τον Μπρους Λι» γράφουν οι αρμόδιοι της μελέτης.

Ακόμη, στα νέα στοιχεία γίνεται νύξη ότι ο Μπρους Λι κινδύνευε από πολλαπλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπονατριαιμία, όπως το ότι έπινε μεγάλες ποσότητες υγρών, έκανε χρήση κάνναβης, η οποία αυξάνει τη δίψα και άλλες συνήθειες που μειώνουν την καλή λειτουργία των νεφρών, όπως η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων και αλκοόλ.

Κατά τα ξένα δημοσιεύματα, η σύζυγός του, Λίντα, αποκάλυψε πώς ο ίδιος έκανε δίαιτα με βάση τα υγρά, με χυμό καρότου και μήλου, πριν φύγει από τη ζωή.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσφυγικά: Αστυνομική επιχείρηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρας

Κίνα: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Ιταλία - Κορονοϊός: “Άλμα” στις εισαγωγές ασθενών σε ΜΕΘ