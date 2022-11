Αθλητικά

Ολυμπιακός και Βρσάλικο πήραν “διαζύγιο”

Ήρθε στον Πειραιά με μεγάλες προσδοκίες, όμως ο “γάμος” με τους “ερυθρόλευκους” ήταν εξαιρετικά σύντομος για τον Σίμε Βρσάλικο.

Βραχύβια διάρκεια είχε η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Σίμε Βρσάλικο, ο οποίος αποκτήθηκε με προσδοκίες και τις περγαμηνές ενός ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για έξι χρόνια, αλλά στον Πειραιά δεν «κόλλησε».

Ο Κροάτης διεθνής δεξιός μπακ αντιμετώπισε εξαρχής πολλά προβλήματα με τραυματισμούς και η προσφορά του στους «ερυθρόλευκους» δεν δικαιολόγησε ποτέ την επιλογή του.

Οι τελικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν την Δευτέρα και η συμφωνία επιτεύχθηκε σε φιλικό κλίμα, με τον ποδοσφαιριστή να απουσιάζει από την δευτεριάτικη προπόνηση του Ολυμπιακού.

Στο διάστημα της παρουσίας του ο Βρσάλικο μέτρησε τρεις παρουσίες στην Super League, δύο στα προκριματικά του Champions League και τέσσερις στο Europa League.

