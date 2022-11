Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία - Κορονοϊός: “Άλμα” στις εισαγωγές ασθενών σε ΜΕΘ

Προβληματισμό προκαλεί η μεγάλη αύξηση ασθενών με κορονοϊό που χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. “Συναγερμό” στις Αρχές σημαίνουν οι επιστήμονες.

Αυξάνονται εκ νέου οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία της Ιταλίας, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη έξαρση των κρουσμάτων φέτος τον χειμώνα.

Σύμφωνα με το ίδρυμα GIMBE, οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο διάστημα 11-17 Νοεμβρίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 22% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών σε ΜΕΘ ήταν ταχύτερος από εκείνον των συνολικών νοσηλειών λόγω της νόσου που προκαλεί ο κορονοϊός (+10% σε εβδομαδιαία βάση).

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 247 εισαγωγές ασθενών με Covid-19 σε ΜΕΘ σε σύγκριση με τις 203 της προηγούμενης εβδομάδας (+21,7%). Συνολικά καταγράφηκαν 6.981 νοσηλείες λόγω της νόσου (+9,8% σε εβδομαδιαία βάση).

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων Covid-19 αυξήθηκε επίσης κατά 15%, αφού στο συγκεκριμένο διάστημα αναφέρθηκαν 208.000 έναντι 181.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Ωστόσο, το ποσοστό θνητότητας μειώθηκε κατά 2,9%.

«Καθώς η μετάδοση του ιού αυξάνεται, αναμένουμε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντομα ένα σχέδιο δράσης για τον χειμώνα», δήλωσε ο Νίνο Καρταμπελότα, πρόεδρος του ιδρύματος GIMBE.

Ο Καρταμπελότα και άλλοι κορυφαίοι υγειονομικοί αξιωματούχοι στην Ιταλία έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς όσο η θερμοκρασία πέφτει και περισσότερες δραστηριότητες μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους, δημιουργούνται πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση του ιού.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Οράτσιο Σκιλάτσι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κορονοϊός έχει εισέλθει σε «ενδημική φάση» στην Ιταλία, κάτι που σημαίνει πως παρότι δεν θα εξαφανιστεί, αναμένεται ότι θα παραμείνει υπό έλεγχο. Ο Σκιλάτσι είπε ότι ο κορονοϊός πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η εποχική γρίπη, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι διαγιγνώσκονται θετικοί αν και παραμένουν ασυμπτωματικοί. Προέτρεψε, πάντως, όσους είναι πιο ευάλωτοι στη λοίμωξη να φορούν προστατευτικές μάσκες.

Στην Ιταλία χορηγούνται τέταρτες δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19, αν και τα στοιχεία δείχνουν πως ο ρυθμός των εμβολιασμών είναι μειωμένος σε σύγκριση με τους προηγούμενους γύρους του εμβολιαστικού προγράμματος.

Μέχρι τη Δευτέρα, στην Ιταλία είχαν διανεμηθεί 142,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19.

Σχεδόν το 88,6% του πληθυσμού άνω των 12 ετών (δηλαδή περίπου 42,3 εκατ. πολίτες) έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της νόσου που προκαλεί ο κορονοϊός και είτε έχει λάβει τουλάχιστον μία αναμνηστική δόση είτε έχει διαγνωστεί με Covid-19 τους τελευταίους 4 μήνες.

Υπολογίζεται ότι 4,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει δεύτερη αναμνηστική δόση εμβολίου κατά της Covid-19.

Το ίδρυμα GIMBE βασίζει τους υπολογισμούς του σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο την περασμένη εβδομάδα σταμάτησε να ενημερώνει καθημερινά για την πορεία της πανδημίας. Αυτή ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης Μελόνι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα πριν από έναν μήνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της 17ης Νοεμβρίου, ημερομηνία της τελευταίας ημερήσιας έκθεσης, η Ιταλία έχει καταγράψει από την έναρξη της πανδημίας 24 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότερους από 180.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19.

