Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στο Ντονμπάς

Για σφοδρές μάχες στη βιομηχανική περιοχή κάνει λόγο το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Η Λιθουανία επισπεύδει την αγορά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.



Μονάδες των ουκρανικών και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες στη βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία), σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κιέβου, ο ρωσικός στρατός επικεντρώνεται στις πόλεις Αβντιίβκα και Μπαχμούτ.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις «αμύνονται ενεργά», με άρματα μάχης, όλμους και πυροβολικό, καθώς δέχονται επιθέσεις από τον ουκρανικό στρατό στους τομείς των πόλεων Κούπιανσκ, Λίμαν, Νοβοπάβλιβκα και Ζαπορίζια.

Παράλληλα, ενισχύουν τις αμυντικές γραμμές τους σε νότιους τομείς της Ουκρανίας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για σφυροκόπημα των ρωσικών γραμμών στον νότο από το ουκρανικό πυροβολικό.

Από την άλλη, ρωσικές πηγές κάνουν λόγο περί «νίκης» των δυνάμεων της Μόσχας στην Μαρίνκα. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα κλείσει αυτή την εβδομάδα εννέα μήνες.

Η Λιθουανία επισπεύδει την αγορά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε την απόφασή της να επισπεύσει την διαδικασία για την απόκτηση συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς, μετά την πτώση «αδέσποτου» πυραύλου την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία.

Η απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ανακοινώθηκε από σύμβουλο του προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα. Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν σύντομα· η προμήθεια του συστήματος αναμένεται να γίνει εντός 2023.

Ενόψει της συνόδου κορυφής του NATO το 2023, η οποία θα διεξαχθεί στο Βίλνιους, η λιθουανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «προτεραιότητα» οι σύμμαχοι να εργαστούν για να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί περιφερειακό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Λιθουανία συνορεύει με τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους εκλαμβάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως τη σοβαρότερη απειλή για τη λιθουανική εθνική ασφάλεια.

Ο λιθουανικός στρατός χρησιμοποιεί ήδη το αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικό σύστημα NASAMS. Η λιθουανική κυβέρνηση θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ το 2023.

