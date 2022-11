Μουντιάλ 2022 - Βέλγιο: Η FIFA απαγόρευσε τo “Love” στην δεύτερη φανέλα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα απαγόρευση από την FIFA. Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της βελγικής ομοσπονδίας Στέφαν Βαν Λοκ.



Η FIFA επέβαλε στο Βέλγιο να αφαιρέσει τη λέξη «Love» που βρισκόταν στο γιακά τη δεύτερης εμφάνισής του, που είχε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των «κόκκινων διαβόλων» τη Δευτέρα (21/11).

Το σχέδιο της φανέλας, το οποίο περιλαμβάνει μια διακόσμηση στο χρώμα του ουράνιου τόξου, εμπνεύστηκε από τα πυροτεχνήματα του διάσημου (και μεγαλύτερου παγκοσμίως), βελγικού dance φεστιβάλ «Tomorrowland» που αντιπροσωπεύει τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Ο εκπρόσωπος της βελγικής ομοσπονδίας Στέφαν Βαν Λοκ είπε ότι η FIFA απέρριψε τη φανέλα όχι λόγω των χρωμάτων, που συνήθως συνδέονται με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά λόγω του εμπορικού «δεσμού» με το Tomorrowland, καθώς το λογότυπο του φεστιβάλ ήταν ενσωματωμένο στο «ο» του «Love» που αναγραφόταν στη φανέλα.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.



More: https://t.co/I1rMfeZQmS pic.twitter.com/cvBGFRjbSs