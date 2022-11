Παράξενα

Βόλος: Παιδί διέφυγε από Κέντρο Απασχόλησης και βρήκε “καταφύγιο” σε ΙΧ

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του παιδαγωγικού χώρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.



Μια 49χρονη ιδιοκτήτρια εξειδικευμένου παιδαγωγικού χώρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Βόλο, για «έκθεση ανηλίκου».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 49χρονη δεν αντιλήφθηκε την διαφυγή από την εγκατάσταση ανήλικου, με αποτέλεσμα αυτό να περιφέρεται αβοήθητο.

Ο ανήλικος μπήκε σε αυτοκίνητο που βρήκε ξεκλείδωτο σε κοντινή απόσταση από την εγκατάσταση και εκεί τον εντόπισε ο ιδιοκτήτης του που ενημέρωσε αμέσως τις αρχές.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενημερώθηκαν οι γονείς του ανήλικου παιδιού οι οποίοι το παρέλαβαν, χωρίς οι ίδιοι να επιθυμούν την ποινική δίωξη της 49χρονης ιδιοκτήτριας του παιδαγωγικού κέντρου.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

Πηγή: gegonota.news

