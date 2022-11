Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 - Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο ΔΣ της ΜΚΟ

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για κακοποίηση παιδιών. Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων. Ποια πρόσωπα θα στελεχώνουν το νέο ΔΣ της "Κιβωτού του Κόσμου".

Ανατριχιαστικές καταγγελίες για κακοποιήσεις παιδιών και μαρτυρίες με όσα φέρονται να έχουν βιώσει μέσα σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» συνεχίζουν να έρχονται στο φως μέσω του ΑΝΤ1, ενώ σφίγγει ο κλοιός των ερευνών για το καθεστώς λειτουργίας των δομών της ΜΚΟ του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μια 18χρονη σήμερα κοπέλα περιέγραψε την εμπειρία της από την ζωή σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», αναφερόμενη σε απομόνωση και στέρηση φαγητού που επιβάλλονταν στην ίδια και σε άλλα παιδιά επειδή «δεν ακολουθούσαν τους κανόνες», σε ξυλοδαρμούς που έχει δει με τα μάτια της και για χαστούκια σε παιδιά ακόμη και από τον πατέρα Αντώνιο και γενικώς περιγράφοντας μια άκρως ζοφερή πραγματικότητα διαβίωσης των παιδιών σε μια δομή που είχε ως αποστολή την ανατροφή παιδιών σε ένα περιβάλλον ασφαλέστερο και πιο υγιές από το οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκαν.

Νωρίτερα, προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ακόμη μια μαρτυρία, απο πρώην υπάλληλο για τα κακώς κείμενα στην δομή και για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών.





Στην εκπομπή μίλησαν ακόμη ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των εν Ελλάδα Σύρων, ο οποίος την Δευτέρα μαζί με τους γονείς 4 παιδιών επιχείρησε να μπει στα γραφεία της ΜΚΟ, ζητώντας να δει τα παιδιά του ζευγαριού, που όπως καταγγέλλουν έχουν υποστεί ξυλοδαρμούς και κακοποίηση ακόμη και με στέρηση φαγητού.





Στην Μαρία Αναστασοπούλου, λίγη ώρα μετά από το τέλος της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό για την λήψη άμεσων μέτρων, μίλησε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είπε για την νέα Διοίκηση στην «Κιβωτό του Κόσμου» πως «Είμαστε στην φάση στελέχωσης του ΔΣ με ανθρώπους που είναι ειδικοί στην παιδική προστασία και είναι αποτελεσματικοί για να τρέξουν τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε τα παιδιά όσο καιρό είναι στην «Κιβωτό του Κόσμου» να είναι ασφαλή και όσο το δυνατόν να αναπτύσσονται καλύτερα, παράλληλα με την επιτάχυνση της διαδικασίας απόϊδρυματοποίησης τους, που ομολογουμένως είναι αργή».

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, στόχος είναι «να διασφαλίσουμε κανόνες για το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά που βρίσκονται σε όποια δομή στην Ελλάδα», ενώ σχετικά με την λειτουργία των δομών επεσήμανε πως «τίθεται και ηθικό ζήτημα γιατί τα ιδρύματα καθυστερούν την αποϊδρυματοποίηση», λέγοντας πως «ακόμη και το καλύτερο ίδρυμα έχει “κακοποιητική συμπεριφορά” γιατί το παιδί μεγαλώνει με διαφορετικούς ανθρώπους που δουλεύουν 8ώρα και εναλλάσσονται».

Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος αποκαλύψεων, πιθανώς και για άλλες δομές, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «Ο κόσμος αρχίζει και μιλάει, έχει αρχίσει και σπάει αυτός ο φόβος και έτσι από την στιγμή που μιλάει, είμαστε μπροστά σε «τέρατα», αλλά δεν πρέπει αυτό να μας φοβίζει, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε»

Λίγο πριν τις 12:00 της Τρίτης, ανακοινώθηκε η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Κιβωτού του Κόσμου».

Το νέο ΔΣ αποτελούν οι:

Αλεξάνδρα Μαρτίνου, οικονομολόγος, Πρόεδρος της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες, πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Παπαδάτος, Παιδίατρος, τ. Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Έρρικα Οικονόμου, ψυχολόγος, Γραμματέας «Φίλων της Θεοτόκου», Ανδρέας Ζομπανάκης, οικονομολόγος, Πρόεδρος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, δικηγόρος, διευθυντής Υπουργικού γραφείου Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Η αλλαγή της διοίκησης είναι προσωρινή και έχει διάρκεια ένα έτος. Το νέο ΔΣ καλείται να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα αλλά και να διενεργήσει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. «Τα νέα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν ένα δύσκολο και φορτισμένο αυτή τη στιγμή έργο. Τους ευχαριστούμε για αυτό. Η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ως Πρόεδρος, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη έχουν αποδείξει στην διάρκεια της πορείας τους ότι έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθουν. Ως Υπουργείο και ως κοινωνία θα πρέπει να τους στηρίξουμε για τα παιδιά της Κιβωτού, για όλους μας».

Στο στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε και ο Δημοσθένης Δέπος, δικηγόρος του πατέρα και του αδελφού μιας 14χρονης σήμερα κοπέλας, η οποία από το 2018 και για χρόνια βρέθηκε με εισαγγελική εντολή στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Χίο.

Όπως είπε ο δικηγόρος, σύμφωνα με την μαρτυρία της μικρής, οι υπεύθυνοι της δομής έστελναν τα παιδιά να φυλούν τα πρόβατα ή να μαζεύουν ελιές. Ακόμη, όπως είπε χαρακτηριστικά, «η τιμωρία στα “απείθαρχα παιδιά”, δηλαδή σε εκείνα που δεν εναρμονίζονταν πλήρως με τους “κανόνες” της δομής, ήταν να στέκονται τιμωρία με το ένα πόδι σηκωμένο ή να τους στερούν το γεύμα ή το δείπνο».

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι υπήρχε σφιχτός εναγκαλισμός των δικαστικών αρχών με την «Κιβωτό του Κόσμου», λέγοντας ότι «οι δικαστές και οι εισαγγελείς νόμιζαν ότι είναι “Το μικρό σπίτι στο λιβάδι”. Όποια έγγραφα ή μαρτυρίες ήταν από την «Κιβωτό του Κόσμου» θεωρείται θέσφατο για τους δικαστές».

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «Η υπόθεση έφθασε στον Άρειο Πάγο, που δεν δικαίωσε τον πατέρα. Έγραψα μια επιστολή στον πατέρα Αντώνιο, επικαλούμενος την φιλανθρωπία του, ώστε να επιτρέπει σε πατέρα και γιό να επισκέπτονται το κορίτσι στην δομή της Χίου. Η απάντηση ήταν μετά από έναν μήνα, το κορίτσι να φύγει από την «Κιβωτό του Κόσμου» και να πάει σε άλλη δομή, εκτός της «Κιβωτού», στην Παλλήνη Αττικής».





