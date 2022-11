Κόσμος

Επιχείρηση “Γαμψό Ξίφος”: ΗΠΑ - Ρωσία αντιδρούν στις τουρκικές επιθέσεις σε Συρία και Ιράκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις για τους βομβαρδισμούς της Τουρκίας εναντίον κουρδικών θέσεων στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ.



Tην αντίθεση των ΗΠΑ σε ενέργειες που αποσταθεροποιούν την Συρία και παραβιάζουν την κυριαρχία του Ιράκ εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Δευτέρα, την επομένη της έναρξης των βομβαρδισμών που εξαπέλυσε ο στρατός της Τουρκίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σε δελτίο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Ουάσιγκτον «εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της ζωής αμάχων στη Συρία και στην Τουρκία» και προτρέπει να υπάρξει «αποκλιμάκωση στη Συρία για να προστατευτεί η ζωή των αμάχων και να υποστηριχθεί ο κοινός σκοπός να ηττηθεί το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ)».

«Συνεχίζουμε να αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε ασυντόνιστη στρατιωτική ενέργεια στο Ιράκ που παραβιάζει την (ιρακινή εθνική) κυριαρχία», προστίθεται στο κείμενο.

Από την πλευρά της, η Μόσχα θεωρεί ότι η Άγκυρα πρέπει να απόσχει από τη χρήση «υπέρμετρης» στρατιωτικής ισχύος στη Συρία και ότι απαιτείται να αναζητηθεί ειρηνική λύση στο κουρδικό ζήτημα, δήλωσε ο Αλεξάντερ Λαυρέντιεφ, ο ειδικός επιτετραμμένος της Ρωσίας για τον πόλεμο στη Συρία, μεταδίδουν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η ρωσική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με εταίρους της για την επίλυση της σύγκρουσης, πρόσθεσε ο κ. Λαυρέντιεφ.

Η δήλωση καταγράφεται δύο εικοσιτετράωρα αφού οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον κουρδικών θέσεων στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ και την επομένη της νέας απειλής του προέδρου της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πως θα διατάξει νέα ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη συριακή επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 - Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο ΔΣ της ΜΚΟ

Real Group: Στα Προσφυγικά συνελήφθη ύποπτος για τον εμπρησμό

Κίνα: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)