NBA - Αντετοκούνμπο: Ο Giannis “έλαμψε” ξανά και οι Μπακς πήραν τη νίκη

Ο Greek Freak επέστρεψε στις εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι Μιλγουόκι Μπακς, επικράτησαν των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να επιστρέφει στις εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι Μιλγουόκι Μπακς, επικράτησαν των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 119-111 και έφθασαν στις 12 νίκες, έναντι μόλις τεσσάρων ηττών, στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Σε 35 λεπτά συμμετοχής, ο Ελληνας άσος, σημείωσε 37 πόντους, «μάζεψε» επτά ριμπάουντ, «μοίρασε» έξι ασίστ, έκανε δύο κλεψίματα, ένα λάθος και τρία φάουλ, ενώ κέρδισε και οκτώ φάουλ από τους αντιπάλους του.

Παράλληλα, ο Μπρουλ Λόπεζ, ήταν πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα, ενώ σημαντική βοήθεια, προσέφερε ο Γκρέϊσον Αλεν με 17 πόντους. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα και το εφετινό ντεμπούτο του Πατ Κόνατον με επτά πόντους σε 15,5 λεπτά.

Από τους Μπλέϊζερς, ξεχώρισαν ο Σάϊμονς με 29 πόντους και οι Γκραντ και Χαρτ, οι οποίοι σημείωσαν 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, είναι οι Σικάγο Μπουλς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) στο Fiserv Forum.

