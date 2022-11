Πολιτισμός

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για “σχέδιο του εισβολέα” κάνουν λόγο τουρκικές εφημερίδες, προβάλλοντας συγκεκριμένες σκηνές με την ελληνική σημαία.

Εξοργισμένοι εμφανίζονται οι Τούρκοι με αφορμή μία ελληνική ταινία και σειρά, η οποία παρουσιάζει όσα εκτυλίχθηκαν σχετικά με την πυρπόληση της Σμύρνης.

Χαρακτηριστικό για την οργή τουρκικών ΜΜΕ είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Χουριέτ», σχετικά με την ταινία «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση. Στην σκηνή από την ταινία που έχει επιλεγεί για να προβληθεί με «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα, οι υπεύθυνοι της εφημερίδας, ηθοποιοί κρατούν την ελληνική σημαία.

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «σχέδιο του “εισβολέα” με την ταινία» και για ελληνική προπαγάνδα, γράφοντας πως η ταινία και η σειρά που προβλήθηκαν στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+, «δείχνει μια εντελώς διαφορετική ιστορική πραγματικότητα» και ότι «Ο Έλληνας “εισβολέας” επιχειρεί να παρουσιάσει τα γεγονότα ως γενοκτονία».

«Η ταινία των Ελλήνων θα προβληθεί σε 700 κινηματογράφους των ΗΠΑ όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Ιανουαρίου» τονίζεται στο άρθρο και φαίνεται πως αυτή η προβολή στις ΗΠΑ και στην Ευρωβουλή είναι το «αγκάθι» που ενόχλησε τους Τούρκους.

Μάλιστα η εφημερίδα κατηγορεί για την συμμετοχή του στην ταινία τον Τούρκο πρωταγωνιστή, Μπουράκ Χακί.

Η κινηματογραφική ταινία είναι μια υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με διεθνές καστ, που απέσπασε πέντε βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και αγαπήθηκε από το κοινό.

Η ταινία και η σειρά, σε σενάριο Μιμής Ντενίση και Martin Sherman και σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη, βασίζονται στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση, η οποία προσφάτως μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, για την ταινία και την σειρά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 - Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο ΔΣ της ΜΚΟ

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

Κακοκαιρία “Fobos”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού