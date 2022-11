Πολιτική

Μητσοτάκης: Το δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω

Διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού στην Αχαΐα. Πρώτος σταθμός το Αίγιο. Τι είπε σε πολίτες που συνάντησε.



«Το δίλημμα είναι: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε σε μία πορεία ανάπτυξης η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, βελτιώνει το εισόδημα των πολιτών, προσελκύει επενδύσεις ή θα γυρίσουμε πίσω στις εποχές τις οποίες θέλουμε να ξεχάσουμε οριστικά: των δημοψηφισμάτων, των κλειστών τραπεζών, των συνταξιούχων οι οποίοι έκλαιγαν έξω από τα ΑΤΜ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με πολίτες στο Αίγιο σήμερα το πρωί, πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδείας του στην Αχαϊα. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια θωράκισης της Άμυνας της χώρας ή θα αρχίσουμε να λέμε κουβέντες του αέρα, ότι θα ακυρώσουμε την Ελληνογαλλική συμφωνία και δεν θα παραλάβουμε τα Rafale και τις Belharra, όπως πρόσφατα ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Και τελικά ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς; Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας;»,

Αναφερόμενος σε μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην οικονομία, στα εθνικά θέματα, στα ενεργειακά, στη δημιουργία του κοινωνικού κράτους και στη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, ειδικά κατά τη διάρκεια των επάλληλων και αλλεπάλληλων κρίσεων της τελευταίας τριετίας, ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Τίποτα από αυτά που πετύχαμε μην τα θεωρείτε δεδομένα. Μια λάθος επιλογή, μπορεί να τα πάει όλα πίσω. Και επειδή οι εκλογές αυτές έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα δεν θέλω να μπλέκετε πρώτη και δεύτερη κάλπη. Μία είναι η κάλπη, εθνική κάλπη είναι και θα πάμε στην πρώτη Κυριακή να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει τελικά εγγύηση σταθερότητας. Και η σταθερότητα σήμερα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος γιατί ως Πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης λαϊκής παράταξης όταν χρειάστηκε να στηρίξουμε την κοινωνία, τους συμπολίτες μας, τους επιχειρηματίες, το κάναμε χωρίς δεύτερο δισταγμό και κρατήσαμε την κοινωνία και την οικονομία όρθια», ενώ υπογράμμισε τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας.

«Όλα αυτά γίνονται γιατί η Ελλάδα ξαναέγινε ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, γιατί οι επιχειρηματίες επενδύουν, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, κολοσσοί επιχειρηματικοί έρχονται και επενδύουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Το κύρος της χώρας μας είναι αναβαθμισμένο και η κοινωνία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ξέρει ότι έχει ένα κράτος το οποίο στα δύσκολα στέκεται δίπλα σας», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο Αίγιο:

"Φίλες και φίλοι, το μέλλον της πατρίδας είναι στα χέρια σας. Στα χέρια όλων των Ελλήνων, που στις εκλογές του 2023 θα εμπιστευτούν και πάλι τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία.

Το έχω γούρι, φίλες και φίλοι, κάθε περιοδεία μου στην Αχαΐα να ξεκινάει εδώ, από το Αίγιο και αυτή τη φορά θα έχω την ευκαιρία για δύο μέρες να βρεθώ στην Αχαΐα και να περιοδεύσω σε μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούνται, υλοποιούνται.

Δεν είναι έργα μουσαμάδες, είναι πραγματικά εργοτάξια, έργα με εξασφαλισμένους πόρους, έργα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδος και θα ξανακάνουν την Αχαΐα, την Πάτρα, το Αίγιο, πρωταγωνιστές στο αναπτυξιακό όραμα το οποίο έχουμε για τη χώρα μας.

Κι εδώ στην περιοδεία μου αυτή, φίλες και φίλοι, αναδεικνύεται πιστεύω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τους προκατόχους μας, αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα για μία τετραετία και την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού.

Είμαστε μια παράταξη συνεπής σε όσα λέμε. Θυμάμαι τη μεγάλη ομιλία την οποία είχαμε κάνει στην Πάτρα προεκλογικά. Για τι είχα δεσμευθεί τότε απέναντι στους Πατρινούς, στους κατοίκους της Αχαΐας; Είχα πει ορισμένα απλά πράγματα: Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να βάλουμε την Ελλάδα σε μια καινούρια αναπτυξιακή τροχιά, να κάνουμε τη χώρα μας πιο ασφαλή, να τη θωρακίσουμε γεωπολιτικά, να δώσουμε στη νέα γενιά περισσότερες ευκαιρίες, η ζωή της να είναι καλύτερη από τη ζωή των πατεράδων και των μανάδων τους.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μας έτυχαν, ήμασταν συνεπείς σε αυτές μας τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Και ναι, δεν μας έτυχαν λίγα: από τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο μέχρι την πανδημία και από τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις με έναν επιθετικό γείτονα, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί πολύ μεγάλες κρίσεις, πρωτοφανείς κρίσεις.

Δεν νομίζω ότι σε καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά έλαχαν τόσες δυσκολίες. Όμως, όχι απλά δεν το βάλαμε κάτω, αλλά σπεύσαμε να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος γιατί ως Πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης λαϊκής παράταξης όταν χρειάστηκε να στηρίξουμε την κοινωνία, τους συμπολίτες μας, τους επιχειρηματίες, το κάναμε χωρίς δεύτερο δισταγμό και κρατήσαμε την κοινωνία και την οικονομία όρθια. Γι’ αυτό και σήμερα έχουμε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση της ανεργίας, εδώ στη Δυτική Ελλάδα, βλέπω και τον φίλο Περιφερειάρχη, αγαπητέ Νεκτάριε, είστε πρωταγωνιστές στη μείωση της ανεργίας παρότι ξεκινήσατε από πιο ψηλό επίπεδο.

Όλα αυτά γίνονται γιατί η Ελλάδα ξαναέγινε ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, γιατί οι επιχειρηματίες επενδύουν, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι, κολοσσοί επιχειρηματικοί έρχονται και επενδύουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα.

Το κύρος της χώρας μας είναι αναβαθμισμένο και η κοινωνία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ξέρει ότι έχει ένα κράτος το οποίο στα δύσκολα στέκεται δίπλα σας.

Ήμασταν η πρώτη και μοναδική χώρα μέχρι σήμερα -συγκρατείστε το αυτό, φίλες και φίλοι- που καταφέραμε και φορολογήσαμε και πήραμε χρήματα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τα διοχετεύσαμε σε επιδοτήσεις τις οποίες κάθε μήνα τις βλέπετε στο λογαριασμό σας. Όταν παίρνετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος βλέπετε τι θα πληρώνατε χωρίς την κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε τώρα.

Σταθήκαμε δίπλα στην κοινωνία κατά την διάρκεια της πανδημίας, πληρώνοντας μισθούς εργαζομένων οι οποίοι θα είχαν μείνει άνεργοι. Και στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σήμερα, μέσα από τον προϋπολογισμό τον οποίο έχουμε καταθέσει, στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, οι συνταξιούχοι θα δουν από 1ης Ιανουαρίου αυξήσεις που θα πλησιάσουν το 8%. Η εισφορά αλληλεγγύης, αυτός ο φόρος, το χαράτσι που έρχεται από τις εποχές του μνημονίου, καταργείται οριστικά για όλους: συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, από 1/1/2023.

Τα Χριστούγεννα θα δώσουμε ένα ακόμα έκτακτο βοήθημα ύψους 250 ευρώ στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας, το οποίο ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Και με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη συνέπεια να ξέρετε ότι θα πορευτούμε και στο μέλλον και στο ’23 και μετά το ’23 με τη νέα εμπιστοσύνη που θα μας δώσει ο Ελληνικός λαός στις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Δεν είναι σήμερα η ώρα να κάνουμε αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων μας ως κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς, μέχρι και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν, ξέρουν ότι προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Και ξέρουν επίσης ότι καταφέραμε και θωρακίσαμε το κύρος της χώρας, ενισχύσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και σήμερα όλοι οι Έλληνες μπορούν το βράδυ να κοιμούνται πιο ασφαλείς.

Εχθές είχα την ευκαιρία, 21η Νοεμβρίου -χρόνια πολλά στις εορτάζουσες αλλά χρόνια πολλά και στις Ένοπλες Δυνάμεις μας- να βρεθώ σε μία εκδήλωση μεγάλη, η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και με χαρά ακουσα τους ίδιους τους εκπροσώπους, τους ένστολους μας, να λένε ότι ποτέ η πατρίδα μας δεν ήταν καλύτερα θωρακισμένη και ποτέ οι Ένοπλές Δυνάμεις μας δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι βρίσκονται σήμερα.

Και αυτό δεν έγινε τυχαία, φίλες και φίλοι. Έγινε με πολλή προσπάθεια, έγινε με μεθοδική δουλειά, έγινε με στοχεύμενες επενδύσεις, οι οποίες δεν διατάραξαν τη δημοσιονομική ισορροπία οι οποίες όμως μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε να υπερασπιστούμε με αξιοπρέπεια και με αυτοπεποίθηση την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Και ταυτόχρονα να κάνουμε κινήσεις για τις οποίες συζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε το θάρρος να τις προχωρήσει.

Έχουμε πια ξεκινήσει, για πρώτη φορά, έρευνες υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης για να αξιοποιήσουμε τον όποιο πλούτο έχουμε.

Αυτή είναι η διαφορά μιας κυβέρνησης η οποία περνάει από τα εύκολα λόγια στα δύσκολα έργα. Και πιστεύω ότι καθώς μπαίνουμε πια, αγαπητέ Πρόεδρε, στην τελική ευθεία -το ’23 είναι κοντά μας, είναι προεκλογική χρονιά- πιστεύω ότι και τα διλήμματα στην κοινωνία έχουν πια αποκρυσταλλωθεί με τρόπο ο οποίος είναι πολύ σαφής και πολύ κατανοητός σε όλους τους πολίτες.

Το δίλημμα είναι: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε σε μία πορεία ανάπτυξης η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, βελτιώνει το εισόδημα των πολιτών, προσελκύει επενδύσεις ή θα γυρίσουμε πίσω στις εποχές τις οποίες θέλουμε να ξεχάσουμε οριστικά: των δημοψηφισμάτων, των κλειστών τραπεζών, των συνταξιούχων οι οποίοι έκλαιγαν έξω από τα ΑΤΜ.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια θωράκισης της Άμυνας της χώρας ή θα αρχίσουμε να λέμε κουβέντες του αέρα, ότι θα ακυρώσουμε την Ελληνογαλλική συμφωνία και δεν θα παραλάβουμε τα Rafale και τις Belharra, όπως πρόσφατα ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και τελικά ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς; Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας;

Αυτά είναι τα διλήμματα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ ξεκάθαρα. Θα τα πω όλα αύριο. Για την Αχαΐα έχω πάρα πολλά να πω, και για το Αίγιο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, θα τα ακούσετε σήμερα το βράδυ και αύριο σε μία πολύ αναλυτική παρουσίαση την οποία έχουμε κάνει για μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία αφορούν ολόκληρη την Αχαΐα και το Αίγιο. Και θα κρατήσετε ένα πράγμα μόνο από αυτήν την κυβέρνηση: είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν θα τάξουμε ποτέ κάτι το οποίο γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε.

Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Το έργο μας είναι εξαιρετικά πυκνό, δεν αφορά μόνο την Οικονομία και την Άμυνα, αφορά όλα τα πεδία πολιτικής: από την Υγεία, την Παιδεία, την ψηφιακή διακυβέρνηση όπου έχει γίνει ένα πραγματικό άλμα, ένα θαύμα ως προς την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Τον πρωτογενή τομέα, έχουμε εδώ και τον Υπουργό μας και ξέρετε πόσο έχει στηρίξει εδώ και τους αγρότες της περιοχής, με δύσκολες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν.

Σε αυτόν το δρόμο, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω, ακόμα μια φορά, για την στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία.

Θέλω να ξέρετε, ότι παίρνω πάντα πολύ μεγάλη δύναμη από τις κομματικές μας κινητοποιήσεις και από την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής μέχρι τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Παύλο Μαρινάκη. Εξάλλου είναι συντοπίτης σας, του αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Γραμματέα Οργανωτικού. Τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, τον οποίο βλέπω παντού μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι, να δώσουμε αυτή τη μεγάλη, την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Κρίσιμη για την πορεία της χώρας.

Τίποτα από αυτά που πετύχαμε μην τα θεωρείτε δεδομένα. Μια λάθος επιλογή, μπορεί να τα πάει όλα πίσω. Και επειδή οι εκλογές αυτές έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα δεν θέλω να μπλέκετε πρώτη και δεύτερη κάλπη. Μία είναι η κάλπη, εθνική κάλπη είναι και θα πάμε στην πρώτη Κυριακή να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γιατί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει τελικά εγγύηση σταθερότητας. Και η σταθερότητα σήμερα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας.

Και για αυτό και είμαι σίγουρος ότι τελικά οι Έλληνες πολίτες, όταν θα βρεθούν απέναντι στην κάλπη, θα ζυγίσουν προσεκτικά τα διλήμματα, θα δουν τι έγινε αυτή την τετραετία, θα θυμηθούν τι έγινε την προηγούμενη τετραετία και πάλι θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη μας παράταξη, την εθνική, πατριωτική, κοινωνική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτή τη δύσκολη αποστολή να κυβερνά τον τόπο μας.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Φανταζόμουν ότι θα πηγαίνατε να μαζεύετε ελιές σήμερα, αυτό κάνουμε τουλάχιστον και εμείς στην Κρήτη. Τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη έχουμε καλή χρονιά, έχουμε πολύ λάδι, αλλά σας ευχαριστώ που επιλέξατε σήμερα το πρωί να είστε εδώ μαζί μας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και πάλι νικητές με τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ."

