ΜΚΟ “Human Rights 360”: Στον εισαγγελέα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Στην Εισαγγελία ένα ογκώδες πόρισμα που περιγράφει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο ΜΚΟ με ενασχόληση με τους μετανάστες, με στόχο την αφαίμαξη κονδυλίων.

Ένα ογκώδες πόρισμα που περιγράφει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με ενασχόληση με τους μετανάστες, που συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την αφαίμαξη κονδυλίων από χώρες που στηρίζουν τη δράση τους και τα οικειοποιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, κατατέθηκε στην Εισαγγελία και στα συναρμόδια υπουργεία από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος (Αρχή για το Ξέπλυμα), υπό τον επικεφαλή της, ε. τ Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτη.

Βασική οργάνωση που ήταν η κινητήριος για την «μόχλευση» κατά το πόρισμα, των χρημάτων, ήταν η ΜΚΟ Human Rights 360 που ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά τις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελληνικές αρχές άφησαν στη «τύχη» τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα παιδί. Καταγγελίες που σχεδόν ένα μήνα μετά σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της Οργάνωσης πήρε πίσω κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι οι 38 βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά.

Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδρυτής της ΜΚΟ Human Rights 360, ζητείται να ερευνηθεί για το κακούργημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης (με ποσά άνω των 120.000 ευρω) με βασικό αδίκημα την απιστία, ενώ ηδη έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί τόσο του ιδίου όσο και προσφιλούς του ατόμου, της ΜΚΟ αλλά και άλλων προσώπων. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής το συγκεκριμένο πρόσωπο με συνεργούς τους άλλους, φέρεται να είχε συστήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο να ιδιοποιηθεί μεγάλα ποσά απο τον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο (όχι την ΕΕ) στον οποίο συμμετέχουν χώρες όπως π.χ η Νορβηγία που χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις για μετανάστες.

Όπως αναφέρεται στήθηκε παράλληλα ένα δίκτυο άλλων συνεργαζόμενων ΜΚΟ με τους φερόμενους ως συνεργούς του, στις οποίες διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά για παροχή υπηρεσιών προς την δίκη του ΜΚΟ. Παράλληλα ο ίδιος ως πρόσωπο πλεον, είχε συνάψει σχέση εργασίας με τις εν λόγω ΜΚΟ και φέρεται να εισέπραττε τα χρήματα που πήγαιναν από την ΜΚΟ Human Rights 360 στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ, στις οποίες ο ίδιος εμφανιζόταν ως συνεργάτης. Το ποσό φέρεται να ξεπερνά κατά πολύ τις 120.000 ευρώ.

Δύο Υπουργεία και 24 εκατομμύρια



Ήδη το πόρισμα έχει διαβιβαστεί (πέραν της Εισαγγελίας) τόσο στο Υπουργείο Μετανάστευσης που έχει εποπτικό ρόλο, όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει ειδικά αυτές τις χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μάλιστα οι κινήσεις ήταν αστραπιαίες για να μπλοκαριστεί η χρηματοδότηση με το ποσό μαμούθ των 24 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη φέρεται να είχε εγκριθεί για να καταβληθεί στην ΜΚΟ.

Αρχή για το Ξέπλυμα: Η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου και αφορά ελέγχους γύρω από τις οργανώσεις, εταιρείες, ιδρύματα αλλά και πρεσβείες με τις οποίες συναλλάσσεται προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία του χρήματος.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, όπως τα είχε καταγράψει η εφημερίδα Real News, τα έσοδα της HumanRights360 από δωρεές το 2017 ήταν μόλις 18.750 ευρώ.

την επόμενη χρονιά, το 2018, ανεβαίνουν στα 430.700 ευρώ,

το 2019 φτάνουν τα 679.722 ευρώ,

το 2020 τα 1.558.491 ευρώ και

το 2021 τα 1.048.280 ευρώ.

Η ανοδική πορεία των εσόδων φαίνεται πάντως να συνεχίζεται και το 2022, παρά το ανησυχητικό περιβάλλον λόγω του ξεσπάσματος δυο πολέμων (όπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2021), καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των εσόδων φτάνει τα 2.079.442,02 με το ποσό του 1.464.949,86 να φέρεται ήδη επιβεβαιωμένο.

Στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Οργάνωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021, που δημοσιοποιήθηκαν στις 23 Μαΐου 2022, αναφέρεται: «Επεκτείναμε και ανανεώσαμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας από το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας του ΕΟΧ, του Rockefeller Brothers Fund, του OpenSociety Foundations, του Social Change Initiative και του Kahane Foundation (σ.σ.: Αυστρία)».

Στη συνέχεια σημειώνεται ότι η ΜΚΟ έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας για υποστήριξη και από μεγάλα ελληνικά ιδρύματα, ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρει: «Στα άμεσα σχέδιά μας είναι να επιδιώξουμε χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. (…) Αναμένουμε νέες σημαντικές επιχορηγήσεις από το Global Whole Being Fund και τα Open Society Foundations και σκοπεύουμε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση από 10 νέα ιδιωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών ιδρυμάτων στα οποία ήδη έχουμε υποβάλει αίτηση (…) Τέλος, διαφαίνονται αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη πληθυσμών που έρχονται στην Ελλάδα από την Ουκρανία που υπολογίζονται ήδη σε 25.000 άτομα».

Ο Άρειος Πάγος

Σε εκκρεμότητα παραμένει και ποινική προκαταρκτική εξέταση στον Αρειο Πάγο, από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Σκιαδαρέση, που είναι ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός του Ανώτατου Δικαστηρίου για θέματα προσφύγων. Η έρευνα ξεκίνησε μετά απο την αναφορά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του Δικαστηρίου έκανε λόγο για «ανακολουθίες» που προέκυψαν σε σχέση με τις καταγγελίες της ΜΚΟ, από την έως τότε εξέταση της υπόθεσης των 38 μεταναστών του Εβρου που εργαλειοποιήθηκε από την Τουρκία στο έπακρο και τελικά αποδείχτηκε εντελώς ανακριβής με το γερμανικό περιοδικό Σπίγκελ να ανακαλεί και να κατεβάζει από τον ιστότοπό του τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

«Η οικογένεια η οποία δήλωσε ότι έχει αποβιώσει ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο ήταν κάτι που φυσικά μας συγκίνησε όλους ως γεγονός, από ότι φαίνεται, είχε δηλώσει ότι έχει τέσσερα παιδιά στις 20 Ιουλίου, όταν κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται με ασφάλεια στη χώρα μας. Είχε δηλωθεί επίσης ότι υπήρχαν άνθρωποι στο γκρουπ με σοβαρά θέματα υγείας – αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Είχαν πει στο βίντεο ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι το Δεκαπενταύγουστο, ενώ κατά δήλωσή τους μετά, προέκυψε ότι είχαν ήδη έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκές τρίτων… Το θέμα πλέον αφορά τη Δικαιοσύνη», είχε πεί ο κ. Μηταράκης.

