Στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Τρίωρη στάση εργασίας κήρυξε η ΕΣΗΕΑ, σε όλα τα ΜΜΕ, για την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου

Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, στις 11 π.μ., στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο (Ευελπίδων 2, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΗΕΑ, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, από τις 12 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).

Οι συντάκτες του Ant1news.gr θα συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ, από τις 12:00 έως τις 15:00, προκειμένου να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

