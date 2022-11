Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τα “απόνερα” της έκλειψης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.



«Σήμερα η σελήνη είναι στο Σκορπιό. Πριν από 14 ημέρες σας είπα για την έκλειψη και λόγω της έκλειψης θα έχουμε διάφορά σοκ», σχολίασε, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Για τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, όπως για το θέμα της «Κιβωτού του Κόσμου», όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, προέρχονται από τα «απόνερα» της έκλειψης.

Ωστόσο, στην συνέχεια ανέφερε ότι σήμερα μπαίνουμε στον Τοξότη, που είναι ζώδιο της φωτιάς και βγαίνουν όλα στην επιφάνεια

Σημείωσε, ωστόσο, ότι τώρα είναι ωραίες οι όψεις και σήμερα μπαίνει και ο Ήλιος στον Δία. «Πέρα από όλα αυτά που μας πληγώνουν τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα να βγούμε, να διασκεδάσουμε και να χαρούμε», είπε ακόμα η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία

Σκοτώθηκε επισκευάζοντας το αμάξι του

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)