Δίπλωμα οδήγησης: Πήγε να δώσει εξετάσεις με... ακουστικό στο αυτί!

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από εξεταστή ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία. Αναζητείται ο συνεργός του.



Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, πρωινές ώρες της της 18ης Νοεμβρίου, 41χρονος αλλοδαπός για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία. Αναζητείται ο συνεργός του, ο δάσκαλος της Σχολής στην οποία είχε απευθυνθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 18-11-2022, στο πλαίσιο διεξαγωγής επίσημων εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ο κατηγορούμενος κατελήφθη από εξεταστή να φέρει πάνω του τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να λάβει βοήθεια στις εξετάσεις.

Ανωτέρω αστυνομικοί προσήλθαν στο εξεταστικό κέντρο, οδήγησαν τον 41χρονο στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, όπου και συνελήφθη.

Σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

ακουστικό, τύπου ψείρα, που είχε στο αυτί του

ηλεκτρονική συσκευή με ενσωματωμένη κάρτα SIM

κινητό τηλέφωνο, που είχε τυλιγμένο στο πόδι του

ρολόι χειρός, με ενσωματωμένη κάμερα

Κατά το παρελθόν έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος του συνεργού του, για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του συνεργού του.

