“Κιβωτός του Κόσμου”: Ο Κώστας Λούλης, το κλουβί και ο πατήρ Αντώνιος - Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε ο επιχειρηματίας για την συνάντηση πριν 3 ημέρες με τον π. Αντώνιο. Πρώην φιλοξνεούμενοι μιλούν στο "Πρωινό" για βασανιστήρια, απομόνωση, ξυλοδαρμούς και στέρηση φαγητού. Τι λέει ο θείος της 12χρονης που "εκπορενύτηκε" από τον 53χρονο στον Κολωνό.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ο βιομήχανος και Αντιδήμαρχος Βόλου, Κώστας Λούλης, ο οποίος έχει κάνει δωρεά δυο ακινήτων στην «Κιβωτό του Κόσμου», σε ένα εκ των οποίων φιλοξενούνται παιδιά.

Πρόκειται για την δομή στην οποία έχει γίνει καταγγελία πως παιδιά κλειδώνονταν μέσα στα κλουβιά για τα πουλιά, στο πλαίσιο τιμωρίας τους και μάλιστα οι υπεύθυνοι της δομής άφηναν εκεί για ώρες τα παιδιά, δίχως να τους δίνουν φαγητό και νερό.

Ο κ. Λούλης αποκάλυψε πως «δεν είναι μόνο ένα, είχε πάρα πολλά κλουβιά για πουλιά στην έκταση που παραχώρησα στην «Κιβωτό του Κόσμου».

«Αν εγώ ως πατέρας ήμουν στην δυσάρεστη θέση να έχω τα παιδιά μου σε ένα ίδρυμα και μου έλεγε το παιδί μου ότι «με βάζουν σε αυτό το κλουβί», θα πήγαινα κατευθείαν στον εισαγγελέα. Γιατί δεν πήγε η μητέρα αυτή στον εισαγγελέα;», σχολίασε ο επιχειρηματίας.

Σε ότι αφορά όλα όσα ακούγονται στην δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες για τον πατέρα Αντώνιο και άλλα στελέχη της «Κιβωτού του Κόσμου», σχετικά με κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος παιδιών, ο Κώστας Λούλης είπε «δεν προδικάζω ούτε καταδικάζω ούτε αθώωνω κανέναν. Πιστεύω ακράδαντα στο τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να τελεσιδικήσει μια υπόθεση. Η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να ερευνήσει σε βάθος όλες τις καταγγελίες και να αποφανθεί αν ο πατήρ Αντώνιος είναι ένοχος ή αθώος».

«Ακούμε 10 περιπτώσεις και δεν ακούμε άλλες μαρτυρίες από παιδιά. Συνολικά 7000 παιδιά έχουν περάσει από την «Κιβωτό του Κόσμου» όλα αυτά τα χρόνια», συμπλήρωσε ο βιομήχανος.

Όπως αποκάλυψε, προ λίγων ημερών και ενώ είχε ξεσπάσει ο σάλος, συναντήθηκε με τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, που βρίσκεται στην δίνη των καταγγελιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Τον πατέρα Αντώνιο είχα χρόνια να τον δω. Τον είδα πριν από τρεις ημέρες και μου είπε ότι είπε και στις δηλώσεις του, πως όλα είναι ψέματα. Κι εγώ όταν τελειώσει η έρευνα θα χαρώ αν είναι όλα ψέματα»

«Όταν κάνω μια δωρεά, κοιτάζω πρώτα στον ουρανό και δεν ασχολούμαι με τα εσωτερικά στο σωματείο που κάνω των δωρεά. Έχω να πάω στο ένα σπίτι 3 χρόνια και στο άλλο 4 χρόνια», είπε αναφερόμενος στις καταγγελίες για κακοδιαχείριση, σε σχέση με τις δωρεές των δύο ακινήτων που εκείνος έχει κάνει στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, υποστηρίζοντας πως τα παιδιά δεν σιτίζονταν κανονικά στην «Κιβωτό του Κόσμου» και πως υποβάλλονταν σε βασανιστήρια και απίθανες τιμωρίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί αναγκάστηκε να αφήσει την 3χρονη κόρη της στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Όπως λέει, για να τιμωρήσουν τα παιδιά που ήταν απείθαρχα, τα υποχρέωναν να βάζουν το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια τους και να μένουν σε αυτήν την στάση για αρκετή ώρα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν του έδιναν να φάει. Μόλις πήγαινα να το πάρω, μου έλεγαν ότι το παιδί «δεν έφαγε σήμερα». Το παιδί άλλαξε χαρακτήρα, νευρίαζε, έβριζε, δεν ήθελε να μπει μέσα στην δομή. Το άφηνα και καθόμουν και το παιδί έκλαιγε για μία ώρα. Μόνο μια εβδομάδα την πήγα, δεν την πήγα άλλο εκεί».

Πρώην φιλοξενούμενη στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Χίο, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε πως υπήρξε πολλές φορές βίαιη συμπεριφορά από τους παιδαγωγούς προς τα παιδιά κάνοντας λόγο για «τιμωρίες, απομονώσεις, ξύλο….».

Όπως είπε απειλούσαν τα παιδιά με τιμωρίες «εάν δημοσίως δεν λέμε αυτά που θέλουν», ενώ είπε ότι «και τις ζωγραφιές που βγάζουν και αυτές με το ζόρι τις κάναμε».

Όπως υποστήριξε η νεαρή πρώην φιλοξενούμενη στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», περιγράφοντας κακοποίηση την οποία υπέστη η ίδια, «εμένα με κλειδώνανε στην απομόνωση, δεν με άφηναν να βγαίνω, δεν μου δίνανε λεφτά, τίποτα από όλα αυτά και καμιά φορά δεν μου δίνανε και να φάω. Γιατί έτσι είναι οι κανόνες τους ότι άμα δεν τους ακούς, συμβαίνουν αυτά. Καθόμουν όσο μπορούσα πιο ήρεμη. Καμιά φορά επειδή με βάραγαν αυτοί, βάραγα κι εγώ και ουσιαστικά τώρα με έδιωξαν γιατί είδαν ότι αρχίζω να βγάζω την αλήθεια προς τα έξω, για το τι συμβαίνει εκεί μέσα και αυτοί δεν το θέλουνε και κάθε φορά που προσπαθεί να το πει κάποιο παιδί παρά έξω, το διώχνουνε. Και εμένα με έχουνε πάει σε έναν ξενώνα, με βγάλανε τρελή για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Αναφέροντας άλλο περιστατικό κακοποίησης σε βάρος άλλου κοριτσιού, είπε «Ένας κύριος πήγε και τη χαστούκισε επειδή τσακωνόταν με την αδερφή της. Είναι φίλος των παιδαγωγών και ερχόταν. Είναι αρκετά κακός. Την απειλούσαν να μην τα πει παρά έξω».

Συμπλήρωσε πως «και εγώ τον ξέρω, αλλά κάθε φορά που του έλεγα τα προβλήματά μου δεν έκανε τίποτα. Πάντα είχε δουλειές για άλλα πράγματα, για τα παιδιά δεν είχε ποτέ δουλειές. Και πάντα καθόταν με τα αγόρια, με τα κορίτσια ήταν πολύ ρατσιστής. Και ειδικά με τα σκουρόχρωμα παιδιά, αυτά τρώνε το πιο πολύ bullying. Δουλεύουν πιο πολύ, τους φέρονται άσχημα, τα βιάζουν, πολλά. Πλέον, έχω επαφές με μια κοπέλα που είμαστε πολύ καλές φίλες και περνούσε τα ίδια με εμένα εκεί πέρα. Έμενε στην «Κιβωτό» του Πειραιά. Έχουμε θάρρος να τα πούμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το ίδρυμα πρέπει να κλείσει, δεν φέρονται καθόλου καλά στα παιδιά. Τα παιδιά πάνε εκεί πέρα για να έχουν μια καλύτερη ζωή, όχι για να τους την καταστρέφουν περισσότερο»..

Νωρίτερα στην εκπομπή είχε μιλήσει ένας νεαρός οικότροφος, που προκάλεσε αίσθηση λέγοντας πως μαζί με τον αδελφό του έκαναν μασάζ στον πατέρα Αντώνιο και πως πήγαινε μαζί του κάθε καλοκαίρι διακοπές στα ελληνικά νησιά.

Για άνθρωπο της «Κιβωτού του Κόσμου» που σύχναζε σε «πιάτσες» αγοραίου έρωτα, αναζητώντας νεαρά αγόρια, έκανε λόγο στην εκπομπή «Το Πρωινό» ένας άνδρας που πήγαινε στο Κατηχητικό της ενορίας του πατρός Αντωνίου.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον... , ήταν στην ενορία της γειτονιάς μου, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο άνθρωπος αυτός από παλιά συμπεριφερόταν περίεργα στα παιδάκια. Πολλές φορές είχαμε δει περίεργες καταστάσεις. Εμείς ήμασταν στην εκκλησία, βοηθάγαμε την εκκλησία σε τρόφιμα και λοιπά… Ήμασταν στην ενορία γιατί ήμασταν από μικροί στην ενορία εμείς, πριν έρθει... . Ζήτησα την βοήθεια του, πρόσφατα κιόλας και μόνο που δεν με πέταξε απ’ τις κλωτσιές, έξω απ’ το γραφείο επειδή είμαι Έλληνας. Και βοηθάει μόνο τους ξένους. Και του λέω «Ντροπή σου! Τόσα χρόνια στην ενορία που μας ξέρεις, που σε βοηθήσαμε κι εμείς και μας βοήθησες κι εσύ τότε, να μην μας βοηθάς τώρα και να μας διώχνεις έτσι και να μας μιλάς τόσο άσχημα». Κάποια στιγμή πριν χρόνια, τον είχαμε δει στην Πλατεία Κουμουνδούρου να “ψωνίζεται”. Και είχαμε και υλικό από κάμερα, το οποίο πήγαμε να το καταθέσουμε και μας απειλούσαν ότι αν το καταθέσουμε θα μας βρουν σε χαντάκι».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο θείος της 12χρονης από τον Κολωνό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του πατρός Αντωνίου και των συνεργατών του στην «Κιβωτό του Κόσμου» προς την ίδια και τα αδέλφια της, όταν πήγαν στην ΜΚΟ για να ζητήσουν βοήθεια.

Χαρακτηριστικά, ο θείος της 12χρονης είπε «στις αρχές της «Κιβωτού του Κόσμου», όταν ανοίγανε, καθόντουσαν τα παιδάκια εκεί πέρα, πηγαίνανε. Αυτός έλεγε, φώναζε "Δεν θέλουμε πράγματα, πάρτε τα από 'δω, λεφτά χρειαζόμαστε!", έλεγε. Φώναζε! Μετά πήγε το παιδάκι το μεγάλο να ζητήσει τίποτα, φαγητά, τέτοια και το έδιωξε, το έβρισε. Τον σιχαίνεται ο ανιψιός μου, τον έχει σιχαθεί απ' αυτά. Τον έβριζε, "φύγε από εδώ, βλαμμένο!"».

Συμπλήρωσε πως το περιστατικό αυτό έγινε προ διετίας, προσθέτοντας ότι «μάζευε τα τσιγγανάκια, τα έβριζε, τα κλώτσαγε, του έκαναν τον υπηρέτη. Έχει, άμα ψάξουνε να βρούνε, έχει πάνω από 2.000.000 ευρώ ο άνθρωπος, Μερσεντές εκεί πέρα, έξω του πλέναν τα πόδια…Έχει δύο Μερσεντές, έχει λεφτά πολλά, μεζονέτες. Δύο Μερσεντές που έχει, τις είχα δει εγώ όταν πήγαινα εκεί».

