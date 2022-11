Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Γιαννόπουλος: Απέλυσα τρία άτομα για κακοποίηση και τα προσέλαβαν αλλού

Τι αποκαλύπτει ο επικεφαλής του "Χαμόγελου του Παιδιού", με αφορμή τις αποκαλύψεις για την "Κιβωτό του Κόσμου".



«Φορείς σαν κι εμάς πρέπει να έχουν και εσωτερικούς κανόνες για να προλαβαίνουν καταστάσεις. Πρέπει όχι μόνο να ελεγχόμαστε, αλλά και να αυτοελεγχόμαστε», επισήμανε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, με αφορμή την υπόθεση με τις κακοποιήσεις και όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μύθους και πραγματικότητες», ενώ σημείωσε: «Έχουμε “κηδεία” με αυτό που έχει γίνει (είτε όχι), και την πληρώνουν τα παιδιά».



Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» πρόσθεσε σχετικά: «Βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Εμείς υπηρετούμε τους θεσμούς. Ό,τι γίνεται, γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους, πιστοποιημένους φορείς (…) Πρόσφατα μας έλεγξαν. Έψαξαν και είδαν όλες τις διαδικασίες του φορέα. Φορείς σαν κι εμάς πρέπει να έχουν και εσωτερικούς κανόνες για να προλαβαίνουν καταστάσεις. Πρέπει όχι μόνο να ελεγχόμαστε, αλλά και να αυτοελεγχόμαστε».

Ο κ. Γιαννόπουλοςτόνισε ότι η Περιφέρεια ελέγχει ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια του οργανισμού, σημειώνοντας: «Γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι. Πρέπει να υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα που να παρακολουθεί τα πάντα. Αν μέσα υπάρχει κάποιο θέμα θα το ανακαλύψεις έχοντας την εμπιστοσύνη των παιδιών».

Αναφέρθηκε δε σε συμβάν του Οργανισμού, για να υπογραμμίσει το πρόβλημα: «Η μαγείρισσα έβαλε πιπέρι στο στόμα του παιδιού. Αυτό είναι κακοποίηση, όταν έχεις να κάνεις με παιδιά τέτοιας δομής. Αμέσως έστειλα τη γυναίκα αυτή στην εισαγγελέα. Απέλυσα την υπεύθυνη βάρδιας, την υπεύθυνη του σπιτιού και τη μαγείρισσα και κατόπιν τις προσέλαβαν από άλλο φορέα, ακριβώς επειδή εργάζονταν στο “Χαμόγελο του Παιδιού”».

Αναφερόμενος στις αναδοχές, είπε: «Δεν υπάρχουν έλεγχοι στις αναδοχές. Υπάρχει ανεπάρκεια και υποστελέχωση. Δεν ελέγχονται οι κρατικοί φορείς, ούτε οι ιδιωτικοί, ούτε οι εκκλησιαστικοί. Πρέπει να αυτοελεγχόμαστε με διεπιστημονικούς ελέγχους. Πώς έρχονται οι υπεύθυνοι και λένε τώρα: “Εμείς δεν ξέραμε τίποτα”;».

