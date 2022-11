Οικονομία

Κίνηση - Πειραιάς: Το Μετρό “περιόρισε” το μποτιλιάρισμα

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττική.



Βελτίωση, η οποία συμβάλλει έως και 21% στην αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο γύρω από τους νέους σταθμούς του Μετρό στον Πειραιά, καταγράφουν τα στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Αντίστοιχα εμφανίζονται σχετικά βελτιωμένες οι κυκλοφοριακές συνθήκες εντός δακτυλίου, ενώ σε κάποιες αρτηρίες εκτός δακτυλίου διαπιστώνονται καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μικρή βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών κατά τις ώρες αιχμής, ενώ δεν υπάρχει αξιοσημείωτη ύφεση κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών ωρών. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από τα σχετικά στοιχεία που επισυνάπτονται και αφορούν στη σύγκριση των κυκλοφοριακών δεδομένων που καταγράφηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής για το μήνα Οκτώβριο, πριν και μετά την εφαρμογή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας αλλά και την λειτουργία των νέων Σταθμών του Μετρό στον Πειραιά.

Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι:

Στην Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Κονδύλη πριν τη Γούναρη οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 8,4 %, η κατάληψη οδοστρώματος κατά 41,9 % ενώ η ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 21 %.

Στην Εθνικής Αντιστάσεως προς Ομηρίδου Σκυλίτση, οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 7,7%, η κατάληψη οδοστρώματος κατά 22,2% και η μέση ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 13%.

Στην Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Μιαούλη πριν τη Γούναρη οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 1,6 %, η κατάληψη οδοστρώματος κατά 12,6% και η μέση ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 8,2%.

Εντός Δακτυλίου

Εντός δακτυλίου διαπιστώνεται βελτίωση της μέσης ταχύτητας η οποία ανάλογα με την οδό κυμαίνεται από 0,8% μέχρι και 18%. Για παράδειγμα η μεγαλύτερη αύξηση ταχύτητας καταγράφεται στη Λ. Λαμίας 17,8%, ακολουθεί η Βασ. Σοφίας προς Κηφισιά με 15,2% και η Σταδίου με 14,3%. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες εκτός δακτυλίου εμφανίζουν μικρές έως μηδαμινές αποκλίσεις.

Με αφορμή τα σχετικά συμπεράσματα και την ενημέρωση που είχε από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: «Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι πολίτες αξιοποιούν σταθερά μέσα τροχιάς όπου αυτά υπάρχουν και εξυπηρετούν τη μετακίνηση τους. Τα στοιχεία που συλλέγει η Περιφέρεια Αττικής και αφορούν στα κυκλοφοριακά δεδομένα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για εμάς, αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς και στόχο έχουν την λήψη εξειδικευμένων και στοχευμένων μέτρων που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και θα μειώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών».

Από τη σχετική επεξεργασία των στοιχείων από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω συμπεράσματα.

α. Αθήνα κέντρο – περιοχές πέριξ του δακτυλίου

Στους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας που βρίσκονται εντός των ορίων του Δακτυλίου, στο σύνολο των σημείων μέτρησης, έχουμε αύξηση της μέσης ωριαίας ταχύτητας, μείωση των καταλήψεων (καθυστερήσεις) και μειωμένο αριθμό διελεύσεων, άρα βελτιωμένες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Στους οδικούς άξονες της Αθήνας που βρίσκονται στα όρια του Δακτυλίου στις περισσότερες οδικές αρτηρίες παρουσιάζεται μείωση της ταχύτητας, αύξηση των καταλήψεων (καθυστερήσεις) σε κάποιες αρτηρίες και μείωση σε κάποιες άλλες, παρόλο που διαφαίνεται μικρή μείωση των διελεύσεων.

Στους οδικούς άξονες της Αθήνας που βρίσκονται εκτός Δακτυλίου παρουσιάζεται μειωμένη ταχύτητα στο σύνολο σχεδόν των οδικών αρτηριών με εξαίρεση την Λ. Κηφισίας προς Μαρούσι, την Λ. Μεσογείων προς Αγ. Παρασκευή και την Λ. Κατεχάκη προς Λ. Μεσογείων, ενώ παρουσιάζεται μείωση των καταλήψεων (καθυστερήσεις) και των διελεύσεων με την εξαίρεση της Λ. Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς κέντρο.

β. Πειραιάς -σημεία εισόδου – εξόδου της πόλης, στο Λιμάνι και στο κέντρο του Πειραιά και πλησίον του Δημοτικού Θεάτρου

Όπως προκύπτει από τις ακόλουθες θέσεις μετρήσης:

επί της Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στο ύψος του Σ.Ε.Φ. και στον κλάδο εξόδου της Λ. Κηφισού προς Πειραιά και, στην είσοδο του Πειραιά. επί της Λ. Ποσειδώνος στην ράμπα εξόδου από Σ.Ε.Φ. προς Λ. Κηφισού και στο ρεύμα με κατεύθυνση Γλυφάδα και επί της οδού Πειραιώς με κατεύθυνση προς κέντρο πριν την οδό Γρ.Λαμπράκη, στην έξοδο του Πειραιά. επί της οδού Γούναρη προς Λιμάνι μετά την πλ. Ιπποδαμείας και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως προς την οδό Ομ. Σκυλίτση , στο κέντρο του Πειραιά και πλησίον του Δημοτικού Θεάτρου επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Μιαούλη πριν τη Γούναρη και προς Ακτή Κονδύλη πριν τη Γούναρη, στο Λιμάνι.

Στα σημεία εισόδου και εξόδου του Πειραιά οι διελεύσεις οι καταλήψεις (καθυστερήσεις) είναι μειωμένες ενώ οι ταχύτητες έχουν αυξηθεί, άρα υπάρχει βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Στο κέντρο του Πειραιά, πλησίον των νέων Σταθμών οι κυκλοφοριακές συνθήκες παρουσιάζονται επίσης βελτιωμένες, καθώς καταγράφεται μείωση στις διελεύσεις και τις καταλήψεις (καθυστερήσεις) και αύξηση της ταχύτητας, όπως για παράδειγμα στην Ακτή Ποσειδώνος προς Ακτή Κονδύλη.

