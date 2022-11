Κόσμος

Ακάρ: Η Ελλάδα κάνει κάθε προσπάθεια για αύξηση της έντασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θα ήταν προς το συμφέρον τόσο της ίδιας όσο και ολόκληρης της περιοχής και του ΝΑΤΟ η Ελλάδα να δει την Τουρκία ως ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο», είπε ο Ακάρ.





«Η Ελλάδα κάνει κάθε είδους προσπάθειες αύξησης της έντασης, με συνεχείς προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική, με διεκδικήσεις και απαιτήσεις που ξεπερνούν τη λογική και το νόμο, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε ολόκληρο κόσμο», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του στην αρμόδια κοινοβολευτική επιτροπή, ο Χουλουσί Ακάρ, αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είπε: «Ως Τουρκία, δηλώνουμε πάντα ότι σεβόμαστε τα σύνορα, τα δικαιώματα και τους νόμους όλων των γειτόνων μας και ότι αναμένουμε ειρήνη, φιλία, διάλογο, καλή γειτονία και συνεργασία με όλους. Η Ελλάδα, από την άλλη, κάνει κάθε είδους προσπάθειες αύξησης της έντασης, με συνεχείς προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική, με διεκδικήσεις και απαιτήσεις που ξεπερνούν τη λογική, τη λογική και το νόμο, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε ολόκληρο κόσμο».



Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατηγορεί την Τουρκία για επεκτατισμό έχοντας εφεύρει μια έννοια που ονομάζεται ‘Νεο-Οθωμανισμός’, παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει επεκταθεί 3 φορές σε 7 στάδια επιδιώκοντας τη ‘Μεγάλη Ιδέα’ ήδη από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, και έχει έρθει ακριβώς κάτω από τη μύτη της Τουρκίας.



«Αγνοώντας την τουρκική ύπαρξη (στη Θράκη), (η Ελλάδα) προσπαθεί να εκφοβίσει τους Τούρκους με πολιτικές αφομοίωσης, καταπίεση, σχεδόν συνειδητή γενοκτονία ταυτότητας. Επίσης συνεργάζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις και παρέχει κάθε είδους βοήθεια και υποστήριξη στους τρομοκράτες, ειδικά στο ‘στρατόπεδο του Λαυρίου’, ενώ σπρώχνει προς τα σύνορα της Τουρκίας με εξαιρετικά σκληρές και απάνθρωπες πρακτικές τους μετανάστες και επιμένει να αρνείται ξεδιάντροπα αυτά τα γεγονότα, τα οποία όλος ο κόσμος γνωρίζει. Ακόμα και το ΕΔΑΔ, που μέχρι τώρα έχει δείξει κάθε είδους ανοχή απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα της Ελλάδας, δεν άντεξε άλλο τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν και τελικά έκρινε την Ελλάδα ένοχη», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.





Ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε ότι η Ελλάδα πρόσφατα υιοθέτησε το ψέμα της γενοκτονίας και τα μέσα της μαύρης προπαγάνδας.



«Η Ελλάδα, η οποία προσπάθησε να εισβάλει στην Ανατολία πριν από 100 χρόνια σαν πιόνι άλλων, επιδίωξε ξεδιάντροπα να εμφανιστεί ως θύμα, παρά την ήττα που υπέστη από τον τουρκικό στρατό, και έχει μπερδευτεί σχετικά με το τι να κάνει για να εμφανίσει την ήττα εκείνη ως γενοκτονία. Σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να διαστρεβλώσει τα ιστορικά δεδομένα φτιάχνοντας (κινηματογραφικές) ταινίες και στήνοντας τα λεγόμενα μνημεία γενοκτονίας. Ωστόσο, πραγματικές θηριωδίες και γενοκτονία διαπράχθηκαν από την Ελλάδα στην Τρίπολη, κατά τη διάρκεια της εξέγερσής της κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία ανήκε, καθώς και στην προσπάθειά της να καταλάβει την Ανατολία κατά το διάστημα 1919 - 1922. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη εάν αναζητά γενοκτονίες. Κάθε είδους άδικες και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας απαντώνται στο διπλωματικό πεδίο και εντός του φάσματος της αμοιβαιότητας», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.



Ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Προσδοκία μας είναι ότι ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί, ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι Έλληνες πολιτικοί, θα πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα τις αδιάλλακτες προκλητικές στάσεις που υιοθετούν με εγχώρια πολιτική στόχευση, στάσεις οι οποίες αυξάνουν τις ήδη υπάρχουσες οικονομικές δυσκολίες των δικών τους ανθρώπων, βλάπτοντας την ευημερία και την ασφάλειά τους, και να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους και με διάλογο».



Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να επιλύει προβλήματα μέσω διαλόγου. «Θα ήταν προς το συμφέρον τόσο της ίδιας όσο και ολόκληρης της περιοχής και του ΝΑΤΟ η Ελλάδα να δει την Τουρκία ως ισχυρό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο, όχι ως απειλή, Αναμένουμε από τρίτα μέρη να ενεργήσουν αμερόληπτα, αντικειμενικά, λογικά, και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ειλικρινής μας ελπίδα είναι ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος θα αποτελέσουν μια θάλασσα φιλίας και ότι όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα μοιράζονται δίκαια», ανέφερε.



Δηλώνοντας ότι η αναζήτηση λύσης στην Κύπρο δεν έχει μέχρι στιγμής τελεσφορήσει λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς και της επιμονής της στο status quo, ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Η μόνη λύση στην Κύπρο είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο κυρίαρχων και ισότιμων ανεξάρτητων κρατών. Τώρα, άρχισαν να γίνονται τα απαραίτητα βήματα για την αναγνώριση της ‘τδβκ’ στη διεθνή σκηνή και, σε αυτό το πλαίσιο, η ‘τδβκ’ έλαβε πρόσφατα καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών».



Περιγράφοντας την Κύπρο ως ‘εθνικό ζήτημα’, ο Χουλουσί Ακάρ πρόσθεσε: «Δεδομένου αυτού, αν και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, δεν έχουμε επιτρέψει και δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τόσο τα δικά μας όσο και των Κυπρίων αδελφών μας».

Ειδήσεις σήμερα:

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία

Σκοτώθηκε επισκευάζοντας το αμάξι του

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)