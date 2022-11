Κόσμος

Ερντογάν: Νόμιμο δικαίωμά μας η υπεράσπιση της ασφάλειας της χώρας μας

Ως απάντηση στο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτήρισε ο Ερντογάν τα χτυπήματα σε βόρειο Ιράκ και Συρία.

Μιλώντας στα εγκαίνια φράγματος στην επαρχία Άρτβιν, ο Τούρκος πρόεδρος υπεραμύνθηκε της επιχείρησης «Γαμψό Ξίφος» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία.

Όπως είπε, "Μετά από αυτό, υπάρχει μόνο ένα σύνορο για εμάς. Αυτό είναι η ασφάλεια της χώρας μας. Είναι νόμιμο δικαίωμά μας να πάμε εκεί που ξεκινά αυτή η ασφάλεια".

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στο τρομοκρατικό χτύπημα στην οδό Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη και ότι κατέστρεψαν τα κρησφύγετα των τρομοκρατών στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία.

«Ξέρουμε ποιος εξόπλισε αυτούς τους τρομοκράτες και ποιος τους πατρονάρισε», είπε με νόημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις ΗΠΑ.

«Δηλώνω ανοιχτά ότι έχουμε ασφαλίσει τα συριακά σύνορα. Κανείς δεν τολμά να έρθει αντιμέτωπος μαζί μας, όσο εξακολουθούν να γίνονται επιθέσεις στα σύνορά μας και ενάντια στους πολίτες μας», διαμήνυσε.

