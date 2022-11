Οικονομία

Χριστούγεννα: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την περίοδο των εορτών. Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά.

Από την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, με δυο Κυριακές με ανοικτά μαγαζιά και με συνεχές ωράριο.

Αυτά προβλέπει το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων που ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Σας περιμένουμε στα εμπορικά καταστήματα, στο κέντρο και στις συνοικιακές αγορές της Αθήνας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση, τα στολισμένα καταστήματα δίνουν μία νότα αισιοδοξίας και μας μεταφέρουν στο κλίμα των ημερών, προσφέροντας ταυτόχρονα ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιμές».

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2022, έχει ως εξής:

Κυριακή 11/12/2022 11:00-18:00

Δευτέρα 12/12/2022 09:00-21:00

Τρίτη 13/12/2022 09:00-21:00

Τετάρτη 14/12/2022 09:00-21:00

Πέμπτη 15/12/2022 09:00-21:00

Παρασκευή 16/12/2022 09:00-21:00

Σάββατο 17/12/2022 09:00-18:00

Κυριακή 18/12/2022 11:00-18:00

Δευτέρα 19/12/2022 09:00-21:00

Τρίτη 20/12/2022 09:00-21:00

Τετάρτη 21/12/2022 09:00-21:00

Πέμπτη 22/12/2022 09:00-21:00

Παρασκευή 23/12/2022 09:00-21:00

Σάββατο 24/12/2022 09:00-18:00

Κυριακή 25/12/2022 Κλειστά

Δευτέρα 26/12/2022 Αργία

Τρίτη 27/12/2022 09:00-21:00

Τετάρτη 28/12/2022 09:00-21:00

Πέμπτη 29/12/2022 09:00-21:00

Παρασκευή 30/12/2022 09:00-21:00

Σάββατο 31/12/2022 09:00-18:00

Κυριακή 1/1/2023 Κλειστά

Δευτέρα 2/1/2023 Αργία