ΠΟΕΔΗΝ: Κακοποιημένα παιδιά στο “Αττικόν” χωρίς σχολείο και κατάλληλους επαγγελματίες υγείας

Οι καταγγελίες για την Κιβωτό του Κόσμου αναδεικνύουν τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα Πρόνοιας. Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ακόμη μία υπόθεση που αφορά παιδιά βλέπει το φως της δημοσιότητας την ώρα που οι καταγγελίες για την "Κιβωτό του Κόσμου" είναι συγκλονιστικές.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, 11 ακόμη παιδιά φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή, για περισσότερους από δύο μήνες, στο νοσοκομείο "Αττικόν".

Η νέα αυτή περίπτωση έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής, σύμφωνα με την οποία 12 κακοποιημένα παιδιά εγκαταλείπονται στο Αναρρωτήριο Πεντέλης από μεγάλη Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Θεωρούσαμε ότι το πρόβλημα με τα κακοποιημένα παιδιά είναι μόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Και όμως. Απίστευτο και όμως αληθινό.

Η παιδιατρική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου δυναμικότητας 33 κλινών φιλοξενεί σήμερα 11 παιδιά με εισαγγελική εντολή.

Οι ηλικίες των παιδιών είναι από μηνών έως 16 ετών. Το 1/3 των κλινών της παιδιατρικής κλινικής ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου καλύπτεται με προνοιακά περιστατικά.

Εισάγονται παιδιά με σοβαρές παθήσεις και αναγκάζονται να νοσηλευθούν σε ράντζα.

Δύο Νοσηλεύτριες στη βάρδια. Για τη νοσηλεία των νοσηλευόμενων άρρωστων παιδιών και φύλαξη των παιδιών με εισαγγελική εντολή. Τρέμουν στην ιδέα μην συμβεί κάτι στα παιδιά προς φύλαξη αφού η κλινική είναι ανοικτή. Μπορεί να εξέλθουν λαθραία από το νοσοκομείο, μπορεί να τα κλέψουν. Ποιός φέρει την ευθύνη; Παραμένουν στο ΑΤΤΙΚΟ άνω του διμήνου. Πού είναι οι προνοιακές μονάδες; Ποιός θα τρέξει τις διαδικασίες αναδοχής ή υιοθεσίας; Ποια η τύχη των παιδιών με εισαγγελική εντολή χωρίς σχολείο, χωρίς προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, χωρίς τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας;

Τα νοσοκομεία δεν μπορούν και δεν είναι η δουλειά τους.

Ενίσχυση τώρα με προσωπικό των δημόσιων προνοιακών μονάδων.

Είδαμε τις Μ.Κ.Ο. τον ιδιωτικό τομέα πρόνοιας χωρίς έλεγχο. Τι πράγματα και θαύματα μπορεί να κρύβουν πίσω από τη βιτρίνα.»

