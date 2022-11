Πολιτική

Υπεγράφη νέα συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου (εικόνες)

Ακυρώνεται στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στο Κάιρο Δένδιας και Παναγιωτόπουλος. Τι προβλέπει η νέα συμφωνία.



Υπεγράφη, πριν από λίγο, η νέα διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου με την οποία τίθεται σε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την οριοθετημένη περιοχή μεταξύ των δύο κρατών, και ακυρώνεται στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) στην επίμαχη περιοχή.

Μετά την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, Αθήνα και Κάιρο προχώρησαν πριν από λίγο και στην υπογραφή της νέας διακρατικής συμφωνίας ("Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνάς και Διάσωσης") σε ειδική τελετή.

«Η Συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα, αντανακλά τη στρατηγική σχέση που έχουμε σφυρηλατήσει τα τελευταία χρόνια, σχέση η οποία εδράζεται σε ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Οι σχέσεις συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου (…) Θα πρέπει να είναι μοντέλο για τις σχέσεις όλων των χωρών. Βασίζονται στο σεβασμό, και τις σχέσεις καλής γειτονίας» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Άμυνας της Αιγύπτου.

Ενδεικτικές του θερμού κλίματος που επικρατεί μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, ήταν οι δηλώσεις των αξιωματούχων των δύο χωρών.



«Η συμφωνία αυτή δίνει σημαντική ώθηση στην κοινή προσπάθεια για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και της διμερούς συνεργασίας. Με βασικό άξονα την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Με γνώμονα επίσης το σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας @npanagioto υπέγραψε παρουσία μου, όπως και παρουσία του ΑΝΥΠΕΞ @MVarvitsiotis, Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Κυβερνήσεων ????&???? για Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας & Διάσωσης, με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, M. Zaki. pic.twitter.com/i9PKIW6j9j — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 22, 2022

«Στη Συμφωνία καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αντιδιαστολή, τα αποκαλούμενα «Μνημόνια Συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Τρίπολης, συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες και αποσταθεροποιητικές. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ένα κοινό όραμα για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών τους, αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταδικάζουμε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Αμοιβαίος σεβασμός, σεβασμός στις αξίες κάθε χώρας. Η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται στο πλαίσιο του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι.

«Είναι ακόμα ένα βήμα στη στενή συνεργασία των δύο χωρών. Οι σχέσεις συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου (…) Θα πρέπει να είναι μοντέλο για τις σχέσεις όλων των χωρών. Βασίζονται στο σεβασμό, και τις σχέσεις καλής γειτονίας» υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας Αιγύπτου, Στρατηγός Μοχάμεντ Ζάκρι.

