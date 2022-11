Πολιτική

Τσίπρας σε Κολοβού: Την ιστορία αυτή θα την βλέπουμε διαρκώς εξαιτίας του πτωχευτικού νόμου του Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Ιωάννα Κολοβού στο σπίτι της επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, μία ημέρα μετά την έξωσή της από την αστυνομία. Τι συζήτησαν.

Την Ιωάννα Κολοβού στο σπίτι της επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, μία ημέρα μετά την επιχείρηση έξωσης της από την αστυνομία.

Ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με την κα Κολοβού για την τραγική εμπειρία της. «Κρατάς γερή άμυνα» της είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «η πιο καλή πόρτα ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξέφρασε τον φόβο του ότι «την ιστορία αυτή θα τη βλέπουμε πλέον διαρκώς εξαιτίας του πτωχευτικού νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη» και υπογράμμισε ότι «την περίοδο των μνημονίων, παρά τις πιέσεις της τρόικα, υπήρχε προστασία της λαϊκής πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό κι εμείς κάναμε τότε πρόταση δυσπιστίας στον κ. Σταϊκούρα και μας έλεγαν ότι είμαστε τρελοί. Τώρα έχουν αρχίσει να φαίνονται οι συνέπειες».

Στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού.

Γιατί η πιο ισχυρή πόρτα ασφαλείας είναι η αλληλεγγύη. pic.twitter.com/FMd0E5LYL2 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 22, 2022

«Χρωστούν ως κόμμα 390 εκ. ευρώ δανεικά και αγύριστα. Είχαν βουλευτή τον Πάτση και του έδιναν απευθείας αναθέσεις 1 εκ. ευρώ από τα ΕΛΤΑ» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Αναφερόμενος στα funds υπενθύμισε ότι «εμείς φέραμε έναν νόμο το 2015 που προέβλεπε υποχρεωτικά στάδια ρύθμισης και φορολόγηση όλων των πράξεων των funds και η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποίησε έναν νόμο του 2003 που ούτε υποχρεωτικά στάδια ρύθμισης ούτε φορολόγηση προέβλεπε».

Από την πλευρά της η χαμηλοσυνταξιούχος δημοσιογράφος μοιράστηκε με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την τραγική της εμπειρία λέγοντας ότι «δεν υπάρχει πιο τρομερό πράγμα, να ακούς την πόρτα του σπιτιού σου να σπάει. Σαν εφιάλτης. Ούτε στην τουαλέτα δεν άφηναν να πάω» και ευχαρίστησε τον κόσμο που της συμπαραστάθηκε. «Να είναι καλά τα παιδιά. Η αλληλεγγύη τους με έσωσε».

Εισβολή του Ρουβίκωνα στο γραφείο του δικαστικού επιμελητή της υπόθεσης Κολοβού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: Ακόμη 1 θάνατος στη χώρα μας

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 - Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο ΔΣ της ΜΚΟ

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)