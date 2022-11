Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έσπασαν την πόρτα βενζινάδικου με φορτηγό (εικόνες)

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των θρασύτατων διαρρηκτών που “άνοιγαν” βενζινάδικα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Νέο βίντεο με τους θρασύτατους διαρρήκτες που “άνοιγαν” βενζινάδικα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα έσπαγαν πόρτες και στόρια με οχήματα, φέρνει στο “φως” το thestival.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση οι δράστες είναι τουλάχιστον τέσσερις και στο στόχαστρό τους βρέθηκε βενζινάδικο στην Ευκαρπία, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, έφτασαν με φορτηγάκι στην επιχείρηση. Ο οδηγός, κάνοντας όπισθεν με το όχημα, σπάει τα σιδερένια στόρια και στη συνέχεια την πόρτα. Αμέσως οι υπόλοιποι μπουκάρουν στο μαγαζί για να πάρουν ότι βρουν μπροστά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμορία εκείνο το βράδυ έφυγε με λεία 2.000 ευρώ. Το φορτηγάκι που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο, ενώ το παράτησαν λίγα χιλιόμετρα πέρα από την επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο Έλληνες ηλικίας 20 και 29 ετών και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη συνεργών τους, ηλικίας 34 και 18 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες κλοπές τελεσθείσες κατά συναυτουργία και σε απόπειρα και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας τελεσμένη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

