Δίκη Φιλιππίδη: Τι κατέθεσαν Τζούλη Σούμα και Ανδρομάχη Δαυλού

Κατέθεσαν δύο συνάδελφοι και φίλες της ηθοποιού που καταγγέλλει απόπειρα βιασμού της μέσα στο θέατρο Μουσούρη.

Με τις καταθέσεις δύο ηθοποιών, φίλες με την δεύτερη ηθοποιό που καταγγέλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική βία, συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη του κατηγορούμενου για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του.

Στις καταθέσεις τους οι ηθοποιοί Τζούλη Σούμα και Ανδρομάχη Δαυλού είπαν ότι η συνάδελφος και φίλη τους, τους είχε μιλήσει για την απόπειρα βιασμού που κατήγγειλε ότι είχε υποστεί από τον κατηγορούμενο θιασάρχη το 2010 μέσα στο καμαρίνι του κατηγορούμενου στο θέατρο «Μουσούρη» όπου τον συνάντησε προκειμένου να της δώσει ρόλο στην παράσταση «Μπακαλόγατος».

Σύμφωνα με τις μάρτυρες, η καταγγέλλουσα τους είπε όσα είχαν συμβεί κατά την διάρκεια του επίμαχου ραντεβού της με τον κατηγορούμενο αλλά και τις απειλές που δεχόταν η φίλη τους από τον θιασάρχη μετά το συμβάν.

Η κ. Σούμα κατέθεσε πως η καταγγέλλουσα της μίλησε το 2018 για όσα καταγγέλλει πως έγιναν στο καμαρίνι του κατηγορούμενου και για την απειλή του, όταν κατά το φερόμενο θύμα κατάφερε να του ξεφύγει: «Μου είπε ότι όταν της άνοιξε να φύγει, της είπε "θα σε καταστρέψω, θα με βρεις μπροστά σου"».

Η κ. Δαυλού κατέθεσε πως το 2016 σε επίσκεψη που της είχε κάνει στο σπίτι της η καταγγέλλουσα, σε αναφορά του ονόματος του Φιλιππίδη το φερόμενο θύμα «σκοτείνιασε». Όπως κατέθεσε η ηθοποιός, «της λέω, σου την έχει πέσει; Γιατί μου την έχει πέσει κι εμένα. "Όχι" μου λέει, "κάτι παραπάνω". Εγώ της είπα ότι το 2000 με κάλεσε στη σειρά το "Κλειδί" να κάνω ένα μικρό ρόλο». Κατά την μάρτυρα ο κατηγορούμενος μετά από το εν λόγω γύρισμα για την σειρά και αφού της είπε πως ήταν πολύ καλό «φεύγουμε να πάμε στα καμαρίνια. Εκεί με κλείνει με πολύ σφιχτή αγκαλιά στο λαιμό. Δυο μέρες μετά με καλεί και μου ζητά να τον συναντήσω βράδυ σε δικό του χώρο για να κάνουμε πρόβα. Δεν συμβαίνει πρόβα βραδινή. Δεν αισθάνομαι άνετα και λέω όχι. Με ξαναπήρε πάλι την επόμενη ημέρα να μου πει να κάνουμε πρόβα σε δικό του χώρο. Είπα πάλι πως δεν μπορώ. Έκρινα ότι δεν είναι πρόβα. Αισθάνομαι ότι είναι άλλο κάλεσμα. Δεν με ξανακάλεσε ποτέ, αλλά δεν έρχονται πια σε εμένα κι αλλά σενάρια».

Η υπεράσπιση του θιασάρχη ζήτησε από το δικαστήριο να επιτρέψει να μεταφερθεί έξω από το δικαστήριο αυτοκίνητο ίδιας μάρκας και μοντέλου με αυτό του Πέτρου Φιλιππίδη προκειμένου να δουν οι δικαστές τον τρόπο που κλειδώνει και ξεκλειδώνει, καθώς η δεύτερη απόπειρα βιασμού που χρεώνεται ο κατηγορούμενος φέρεται να έγινε μέσα στο όχημα σε ερημικό σημείο στο Ψυχικό. Η καταγγέλλουσα ηθοποιός, που κατέθεσε τρίτη κατά σειρά στο δικαστήριο, χωρίς δημοσιότητα, ισχυρίζεται πως ο επιφανής ηθοποιός επιχείρησε να την βιάσει κλειδώνοντας κεντρικά το αυτοκίνητο και πως της άνοιξε να φύγει όταν εκείνη προσποιήθηκε ότι έπαθε κρίση πανικού.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί του αιτήματος.

