Μουντιάλ 2022: Αργία στη Σαουδική Αραβία η επόμενη της νίκης με Αργεντινή

Ο βασιλιάς Σαλμάν κήρυξε επίσημη αργία αύριο Τετάρτη μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου επί της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ποιους εργαζόμενους αφορά.

Ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας έδωσε εντολή να κηρυχθεί αργία η αυριανή ημέρα, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου επί της Αργεντινής, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya, επικαλούμενο το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Η Σαουδική Αραβία προκάλεσε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας 2-1 την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, χάρη σε μια συναρπαστική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας περίπλοκη τη συνέχεια της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο βασιλιάς Σαλμάν ενέκρινε πρόταση του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να εορταστεί με αργία η νίκη της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, σύμφωνα με το SPA.

Η αργία αφορά τους εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

