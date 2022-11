Υγεία - Περιβάλλον

IPF: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημιούργησε ίδρυμα για εγκαυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ίδρυμα αρωγής της Ιωάννας Παλιοσπύρου «γεννήθηκε» στον τόπο της επίθεσης.

Ίδρυμα για εγκαυματίες με το όνομα "Ioanna Paliospirou Foundation" (IPF) και σύνθημα "We heal together" (Θεραπεύουμε μαζί) δημιούργησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία δέχτηκε το 2020 επίθεση με βιτριόλι.

«Μια καλύτερη ζωή, ένα πιο φωτεινό μέλλον για τους συνανθρώπους μας με εγκαύματα και ουλές. Μια οικογένεια, στην οποία κάθε εγκαυματίας θα έχει μια θέση. Μια ομπρέλα κάτω από την οποία πάντα θα βρίσκει προστασία και στήριξη», αναφέρει η κυρία Παλιοσπύρου στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, https://ioannapaliospirou.org/

Μέσα από το Ioanna Paliospirou Foundation οι εγκαυματίες θα βρουν την υποστήριξη και τα εργαλεία «να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και καλύτερα το έγκαυμα που υπάρχει στο δέρμα τους και ενδεχομένως στην ψυχή τους», περιγράφει η ίδια.

Πολύ σημαντικό για την κυρία Παλιοσπύρου αποτελεί ο κάθε/η καθεμία εγκαυματίας ξεχωριστά, για τον λόγο αυτό, μέσα από το "Μοιράσου την ιστορία σου", προτρέπει αυτόν ή αυτήν που θα απευθυνθεί στο ίδρυμα «να μοιραστείς μαζί μας την εμπειρία σου από κάποιο έγκαυμα που έχεις βιώσει και τις θεραπείες που εφάρμοσες/ακολούθησες, είτε ψυχικά είτε σωματικά» σημειώνοντας πως «σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συλλέξουμε σημαντικές πληροφορίες ώστε να προστατέψουμε και να στηρίξουμε με σωστό τρόπο κάποιον άλλο εγκαυματία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη που έπνιξε την ηλικιωμένη

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία