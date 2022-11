Πολιτισμός

Πέθανε ο Ανδρέας Καρακώστας

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο για τον θάνατο του Ανδρέα Καρακώστα. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Πέθανε σήμερα Τρίτη ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Καρακώστας, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών, με την ΕΣΗΕΑ να ανακοινώνει τον θάνατό του.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου δημοσιογράφου Ανδρέα Καρακώστα, ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή, σήμερα το πρωί, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

«Ο Ανδρέας Καρακώστας γεννήθηκε το 1968 στον Πειραιά. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1991, απασχολούμενος με την κάλυψη διεθνών ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό “TELECITY” και την παρουσίαση της ημίωρης καθημερινής εκπομπής “Διεθνές Περισκόπιο”.

Από το 1992 έως το 2011 συνεργάστηκε με την εβδομαδιαία εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής” και τις ημερήσιες εφημερίδες “Ακρόπολις”, “Βραδυνή” και “Αυριανή”. Την ίδια χρονική περίοδο είχε συνεργαστεί ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης με τους τηλεοπτικούς σταθμούς “Telecity”, “New Channel”, “Mega Channel”, “Alter” και ΕΡΤ Α.Ε.

Την περίοδο 1992-1995 εργάστηκε, επίσης, στο τμήμα δημοσιογραφικών καλύψεων του Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ, ενώ την περίοδο 2000-2001 ως σύμβουλος Τύπου του Υπουργείου Υγείας.

Από το 2011 έως πρόσφατα, είχε μετοικήσει στο Γαλαξίδι, όπου εργάστηκε στην εταιρεία “Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες” Α.Ε. στο τμήμα προμηθειών της, ενώ για την περίοδο 2019-2021 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.

Το 2019 εκδόθηκε και το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ασύμπτωτες Διαδρομές» από τις Εκδόσεις Ελκυστής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του, συνάδελφο Μαρία Μαρδάκη και τα τρία πολυαγαπημένα παιδιά του.

Η κηδεία του Ανδρέα Καρακώστα θα τελεστεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στις 13.30’ στο Νεκροταφείο Βύρωνα», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

