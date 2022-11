Πολιτική

Ναυάγιο με μετανάστες στην Κρήτη: Κατεπείγουσα επιστολή Μηταράκη στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στην ΕΕ με αφορμή το ναυάγιο με μετανάστες της Κρήτης.

Κατεπείγουσα επιστολή απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επέμβει άμεσα έτσι ώστε να υπάρχει έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες πρώτες υποδοχής για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Με αφορμή το ναυάγιο νοτίως της Κρήτης στο οποίο σύμφωνα με τις αναφορές εμπλέκονται 400 μετανάστες, ο κ. Μηταράκης επισημαίνει στους παραλήπτες της επιστολής κ.κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία Ίλβα Γιόχανσον, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής στην ΕΕ δεν είναι εφικτό να σηκώνουν αυτές, το ολοένα αυξανόμενο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης το οποίο είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επισημάνει την νέα τακτική των λαθροδιακινητών να επιχειρούν να μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα πλοία, ενώ παράλληλα έχει τονίσει πως πρέπει συλλογικά να δράσει η ΕΕ έτσι ώστε να αποφευχθούν αυτές οι επιχειρήσεις καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Ο κ. Μηταράκης τέλος, επισημαίνει ότι «ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως και να συντονίσει μια πρωτοβουλία μετεγκατάστασης» αναφορικά στην συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα μοιράζεται δικαίως μεταξύ των κρατών μελών.

Η επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου

Αγαπητέ Μαργαρίτη, αγαπητή Ylva,

Σας γράφω προκειμένου να σας επιστήσω την προσοχή σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διεξήχθη από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανοικτά των νοτίων ακτών της Κρήτης.

Το εν λόγω αλιευτικό σκάφος μήκους 30 μέτρων έπλεε στην ανοιχτή θάλασσα εντός της ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 400 μετανάστες. Το σκάφος παρακολουθούνταν ήδη από το Λιμενικό καθώς έπλεε με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα αλλά δεν ζήτησε βοήθεια στην αρχή. Το σήμα κινδύνου ήρθε αφότου το σκάφος άρχισε να παίρνει νερό. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με τη σημαία ή το λιμάνι προέλευσης. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Όλοι οι επιβάτες είναι πλέον ασφαλείς σε λιμάνι της Κρήτης.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή στον νέο τρόπο δράσης των λαθροδιακινητών που χρησιμοποιούν μεγαλύτερα πλοία και προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη και έχει τονίσει ότι πρέπει να δράσουμε συλλογικά για να αποτρέψουμε αυτού του είδους τη διακίνηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών.

Δεν μπορεί να αναμένεται από τις χώρες πρώτης υποδοχής να επωμίζονται ένα ολοένα αυξανόμενο βάρος δυσανάλογο με τις αντίστοιχες ικανότητές τους. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να παρέχει άμεση και απτή αλληλεγγύη, σε πολύ ταχύτερα χρονοδιαγράμματα και σε μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς που έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως και να συντονίσει μια πρωτοβουλία μετεγκατάστασης αναφορικά με την συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, διασφαλίζοντας ότι η ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα κατανέμεται δίκαια μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως συνέβη με άλλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη που έπνιξε την ηλικιωμένη

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

“ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”: Τουρκικός παραλογισμός για την ταινία