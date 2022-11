Πολιτική

Μητσοτάκης στην Πάτρα: Το καλάθι του νοικοκυριού δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού

Προεκλογικό «άρωμα» με υψηλούς τόνους είχε η ομιλία του πρωθυπουργού σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στην Πάτρα.

«Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι το χθες δεν θα το ξαναζήσουμε. Η χώρα και η Πάτρα είναι ήδη διαφορετικές. Βρίσκονται πλέον σε τροχιά προόδου» επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. μιλώντας στην κεντρική πολιτική εκδήλωση ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαϊας, που πραγματοποιήθηκε στον κατάμεστο πολυχώρο «Royal».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο τόπος εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά εν μέσω προκλήσεων στα εθνικά θέματα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κομματική σκοπιμότητα να απειλήσει τη σταθερότητα της χώρας... Θα συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε Rafale και φρεγάτες και ας μείνουν ορισμένοι παραπονεμένοι είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και τόνισε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ότι αυτά δεν... καταργούνται με ένα νόμο και ένα άρθρο»

Ο κ. Μητσοτάκης που έκανε εκτενείς αναφορές στην εκβιομηχάνιση της Πάτρας, την παρακμή της, την οικονομική κρίση και τα μνημόνια που ακολούθησαν, είπε επίσης ότι επόμενος στόχος της ΝΔ είναι στις εκλογές η Αχαΐα να είναι γαλάζια.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΔ και πρόσθεσε ότι παρά το δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον η πατρίδα μας είναι εκτός εποπτείας και η ανάπτυξη και οι επενδύσεις έφεραν 250.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτή η κυβέρνηση δεν βλέπει την Ελλάδα με κομματικά γυαλιά

Αυτή η κυβέρνηση δεν βλέπει την Ελλάδα με κομματικά γυαλιά. Έχω την ελπίδα και θέτω ως στόχο ειδικά εδώ στην Αχαία η ΝΔ στις εκλογές του 2023 να είναι πρώτο κόμμα και η Αχαία γαλάζια.

Με την ΟΝΝΕΔ και τη νεολαία μας να δίνει πάντα το δυναμικό της παρόν. Το κριτήριό μας είναι ο ρόλος που ο κάθε τόπος μπορει να έχει για τη νέα Ελλάδα του 2030. Η Αχαία πρωταγωνιστεί σε αυτό το σχέδιο. Με αποτελέσματα που πείθουν και ενώνουν. Το διαπιστώνω παντού. Είναι αλήθεια ότι ποτέ άλλοτε δεν γνωρίσαμε τόσες πολλές κρίσεις σε τόσο λίγο χρόνο. Κι όμως σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον η πατρίδα μας όχι μόνο στάθηκε όρθια αλλά ανέβηκε ψηλότερα, αυξάνοντας το δημόσιο πλούτο, μειώνοντας την ανεργία, στηρίζοντας το μέσο εισόδημα.

Η χώρα είναι ήδη μια άλλη χώρα

Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι όλα αυτά ανήκουν στο χθες που δεν θα το ξαναζήσουμε. Η χώρα είναι ήδη μια άλλη χώρα και η περιοχή εδώ μπαίνει σε μια τροχιά προόδου. Είμαι εδώ να θυμίσω τα πολλά που έγιναν και να παρουσιάσω τα πολλά περισσότερα που δρομολογούνται. Κυρίως είμαι εδώ γιατί θέλω να περιγράψω πως ο τόπος σας μπορεί να ξαναγίνει η δυτική πύλη της χώρας.

Όλες οι παροχές ανακουφίζουν το παρόν χωρίς ναρκοθετούν το μέλλον

Οι Έλληνες πληρώνουν σήμερα λιγότερους φόρους και εισφορές όπως είχαμε δεσμευτεί. Πληρώνουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ όπως είχαμε δεσμευτεί. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε δύο φορές και θα αυξηθεί μία ακόμα. Και η Πολιτεία επιδοτεί το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, τα καύσιμα υψώνοντας συνεχή αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Όλα αυτά ανακουφίζουν το παρόν χωρίς να ναρκοθετούν το μέλλον. Δεν ξεπερνούν τις δυνατότητές μας.

Μειώνουμε το δημόσιο χρέος με τον πιο γρήγορο ρυθμό από όλα τα κράτη της ευρωζώνης

Μειώνουμε το δημόσιο χρέος μας με τον πιο γρήγορο ρυθμό από όλα τα κράτη της ευρωζώνης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για όσα θα ακολουθήσουν. Την αύξηση των απολαβών των συνταξιούχων. Πολλοί θα δουν μία ακόμα σύνταξη. Την οριστική κατάργηση για όλους της εισφοράς αλληλεγγύης. Οι γιατροί και οι ένστολοι θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η μόνιμη μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά είναι μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί όπως ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν όλες οι φοροελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί τον Ιούλιο του 2019 και κάποιες ακόμα όπως η κατάργηση του φόρου στις γονικές παροχές μέχρι τις 800.000 ευρώ. Μαζί και το ψηφιακό κράτος. Προσχολική εκπαίδευση, το νέο σχολείο με τις πρώτες προσλήψεις εδώ και μία δεκαετία 24.700 εκπαιδευτικών, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, εξειδικευμένη επαγγελματική παιδεία. Και τα πανεπιστήμιά μας απελευθερωμένα από το βραχνά του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου.

Μπορώ να πω «ναι, το είπαμε και το κάναμε»

Η ΔΑΠ δεν φοβήθηκε τις μεγάλες αλλαγές στο πανεπιστήμιο. Αγωνίζεστε για ένα καλυτερο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο και δουλειά μας είναι να σας το προσφέρουμε.Δεν θα κάνω πλήρη απολογισμό σήμερα του κυβερνητικού έργου. Θα πω για το σύστημα υγείας. 'Αντεξε μέσα στη πανδημία. Τώρα αναπτύσσουμε δυναμικά την πρωτοβάθμια φροντίδα.Και βέβαια κλείσαμε μια μεγάλη πληγή του παρελθόντος, εκκαθαρίσαμε όλες τις εκκρεμότητες με τις συντάξεις μας. Θα εκδίδονται σε λιγότερο από 60 ημέρες. Μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι ναι το είπαμε και το κάναμε.

Όσοι σνομπάρουν το καλάθι του νοικοκυριού ας πάρουν το δικό τους κουβαδάκι κι ας παίξουν αλλού

Το ξέρω ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Ξερω ότι τα 42 δις της Πολιτείας μπορεί να κράτησαν όρθιες μέσα στην πανδημία την οικονομία και την εργασία, αλλά ακολούθησε πόλεμος. Δεν πρέπει να πανηγυρίσουμε, αλλά δεν πρέπει και να μηδενίζουμε. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον Οκτώβριο η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη πιο χαμηλή θέση ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτοι στην Ευρώπη φορολογήσαμε τα υπερέσοδα των εταιρειών παραγωγής. Εχουμε διαθέσει 12 δις ως φράγμα στα κύματα του διεθνούς πληθωρισμού. Ως προς το καλάθι του νοικοκυριού που ήδη ρίχνει τις τιμές σε προϊόντα, είναι ένα μέτρο το οποίο τώρα σπεύδουν να το εφαρμόσουν και άλλες χώρες. Προφανώς δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της σαμπάνιας. Ενδιαφέρει όμως το μέσο Έλληνα. Με αυτούς και με το καλάθι του νοικοκυριού είμαστε εμείς λοιπόν. Και όσοι το σνομπάρουν ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού.

Τα μεγάλα έργα προχωρούν παντού, το ξέρετε εσείς από πρώτο χέρι

Τα μεγάλα έργα προχωρούν παντού. Το ξέρετε από πρώτο χέρι εσείς με την Πατρών-Πύργου. Όπως άλλοτε η Αχαία αποτελούσε μια μικρογραφία μιας χώρας σε ύφεση, σήμερα δηλώνει την αναστροφή αυτής της πορείας. Με ένα φιλοδοξο σχέδιο. Το υπηρετούν πάνω από 80 έργα. Όλα συνθέτουν το όραμα για την πρωτεύουσα της δυτικής Ελλάδος, μιας Πάτρας σύγχρονης και δυναμικής. Είναι πόροι που πλησιάζουν τα 4 δις ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο των δύο προηγούμενων πλαισίων στήριξης. Θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια.

Στις αρχές του 2025 το Πάτρα-Πύργος θα είναι πραγματικότητα

Δεν χρειάζεται να επαναλάβω σε τι δραματική κατάσταση παραλάβαμε το έργο Πάτρα-Πύργος. Με δική μου παρέμβαση εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Το έργο προχωρά πιο γρήγορα από ότι είχαμε προγραμματίσει. Αρχές του '25, το Πάτρα-Πύργος θα είναι επιτέλους πραγματικότητα.

Το μήνυμα είναι ότι η Πάτρα μπορεί

Ναι, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η Πάτρα μπορεί. Ήδη δείχνει ανάσχεση δημογραφικής συρρίκνωσης. Η ανεργία εδώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες από το 2019. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις έχουν προστεθεί στον επιχειρηματικό ιστό μόνο της Αχαίας. Αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα της φροντίδας της Πολιτείας και του δυναμισμού του τόπου. Η Πάτρα και η Αχαία μετατρέπονται σε πόλο ανάπτυξης. Τώρα έχουμε τις συντεταγμένες πάνω στις οποίες θα βαδίσουμε. Ξεκινώ από τη διαχρονική υστέρηση στην κατασκευή σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου. Τώρα η κυβέρνησή μας έχει εξασφαλίσει 4,5 δις ευρώ για το εθνικό σιδηροδρομικό πρόγραμμα. Το 15% αυτών των πόρων κατευθύνονται εδώ στην Πάτρα. Θέλουμε ο πατρινός να πηγαίνει στην Αθήνα σε κάτι παραπάνω από 2 ώρες και αυτό είναι εφικτό.

Δεν θα επιτρέψω σε καμία κομματική ή ιδιωτική σκοπιμότητα να απειλήσει τη σταθερότητα της χώρας

Ο δικός μου σκοπός είναι να προβάλλω τη δική σας συμμετοχή ως ένα δυναμικό τμήμα μιας χώρας που αλλάζει και προοδεύει. Ο τόπος εισέρχεται σε μια προεκλογική τροχιά εν μέσω ισάριθμων προκλήσεων. Πρώτον, των εθνικών θεμάτων. Δευτερη πρόκληση εκείνη της εσωτερικής ζωής, η παγκόσμια ακρίβεια επιχειρείται να εμφανιστεί από κάποιους ως εσωτερικό πρόβλημα. Και τέλος είναι η ποιότητα του προεκλογικού κλίματος. Περιβάλλον στο οποίο συναντώνται οι άθλιες πρακτικές του συριζα με τα σχέδια κάποιων εντός και εκτός συνόρων που θα επιθυμούσαν μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να υποκύψουμε. Αδύναμη κυβέρνηση σημαίνει και αδύναμη χωρα. Δεν θα επιτρέψω σε καμία κομματική ή ιδιωτική σκοπιμότητα να απειλήσει τη σταθερότητα της χώρας.

Όταν μιλάμε για σταθερότητα, δεν σημαίνει στασιμότητα. Είναι προυπόθεση για αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα. Στη διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του δυτικού κόσμου, ανήκουμε στη δύση. Είμαστε δίπλα στην Ουκρανία. Καταδικάζουμε τη ρωσική επίθεση κυρίως γιατί δεν θέλουμε να καθιερωθεί στην Ουκρανία τετελεσμένο αυταρχισμού που πρόθυμα θα μετέφερε η Τουρκία στη δική μας γειτονιά.

Απέναντι στους γειτονές μας παραμένουμε ψύχραιμοι και ειλικρινεις. Θα συνιστούσα στους γείτονές μας να μην πανηγυρίζουν επειδή ο κ. Τσίπρας απείλησε τον πρέσβη της Γαλλίας ότι θα καταργήσει την αμυντική συμφωνία. Αυτά δεν καταργούνται με ένα νόμο και ένα άρθρο.

Οι πολίτες προτιμούν μια καλή κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια λάθος κυβέρνηση

Σήμερα οι έρευνες δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης είναι ήδη γεγονός. Η πολιτική μας είναι πολιτική αυτοπεποίθησης. Ο περιφερειακός ρόλος της Ελλάδος είναι σήμερα περισσότερο ενισχυμένος από ότι ήταν εδώ και δεκαετίες.

Όλα αυτά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιστεύω τα αντιλαμβάνονται. Έχοντας ζήσει καταιγίδα ψέματος, φόρων και περικοπών. Βίωσαμε όλοι μαζί αλλεπάληλες κρίσεις, ξέρουν ποιος μπορεί να τις ξεπερνά νικηφόρα. Προτιμούν μια καλή κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια λάθος κυβέρνηση. Συγκρίνουν και κρίνουν. Αν και πολιορκούνται από τις συνέπειες των ενεργειακών ανατιμήσεων, γνωρίζουν ότι πρόκειται για παγκόσμια περιπετεια στην οποία η πατρίδα μας αντιστέκεται όσο καλύτερα μπορεί. Δεν ρισκάρουν ό,τι έχουν κερδίσει. Για τους ίδιους λόγους, επειδή δεν έχουν καταφέρει να καταθέσουν μία πρόταση, οι αντίπαλοί μας δηλητηριάζουν το πολιτικό κλίμα. Πότε καταγγέλλοντας δημοσκοπήσεις, πότε σπέρνοντας αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των εκλογών.

Στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη θέλουν να αμαυρώσουν την επιτυχία του ψηφιακού κράτους

Στις φρικιαστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, κάποιοι συνειδητά διακινούσαν τα συνθήματα «νδ -παιδεραστές», τώρα οι ίδιοι βρήκαν καταφύγιο στις υποκλοπές. Τι θέλουν να μας πείσουν ότι εγώ δεν είχα άλλη δουλειά από το να ακούω τους υπουργούς και τις γραμματείς μου; Υποστηρίζουν ότι το predator έσωσε δήθεν την οικογένεια του Κ. Πιερρακάκη στο Μάτι... Δεν είναι τυχαία και αυτή η στοχοποίηση. Στο πρόσωπο ενός πετυχημένου υπουργού θέλουν να αμαυρώσουν την επιτυχία ενός πετυχημένου ψηφιακού κράτους που όλοι αναγνωρίζουν. Μέχρι και στις διακοπές του κ. Τσίπρα έμπλεξαν τις παρακολουθήσεις. Λες και κάποιοι άγνωστοι κύκλοι τον ανάγκασαν να κάνει κρουαζιέρα, ενώ οι στάχτες στο Μάτι ήταν ακόμα ζεστές. Το γελοίο και το χυδαίο έχει πολλές όψεις. Να θυμηθούμε τι έκανε ο πρόεδρος του Σύριζα μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών του 2019. 'Αλλαξε τον ποινικό κωδικα με διατάξεις που έφερε ο ίδιος, για να μετατρέψει το κακούργημα των υποκλοπών σε απλό πλημμέλημα. Σύντομα ο Σύριζα θα πάρει ξανά το μάθημα ότι δεν μπορεί να στήνει σκευωρίες.

Στόχος μας η αυτοδύναμη Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτο ρόλο

Αφήστε σε άλλους το διχασμό και τη λασπομαχία. Είμαι εδώ για να ενώσω. Δεν υπάρχει πολιτική έξω από την κοινωνία, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία δύσκολη που απαιτεί εθνική συσπείρωση. Σε μερικούς μήνες δεν θα έχουμε μόνο μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, θα έχουμε την ύπουλη παγίδα της απλής αναλογικής. Δεν θα με ακούσετε να αναφέρομαι σε διπλές εκλογές παρά σε εθνικές εκλογές. Θα καθορίσουν ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη ημέρα και στη συνέχεια θα κάνει πιο ισχυρή την επιλογή των Ελλήνων. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από χαλαρές ψήφους ή θολά μηνύματα. Δεν πρέπει αποφάσεις μιας κυβέρνησης να χάνονται στους διαδρόμους παζαριών. Χρειαζόμαστε καθαρές λύσεις. Στόχος μας η αυτοδύναμη Ελλάδα με πρώτο ρόλο στη Ν.Δ. Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι και εγγύηση για εθνική συνεργασία και για συστράτευση όσων πιστεύουν στον υπεύθυνο πατριωτισμό και στην ανάγκη για δραστικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Το δίλημα είναι «πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Χρειάζεται να ζήσουμε δεύτερη φορά τη συμφορά ή δίνουμε δεύτερη εντολή στην προκοπή; Ποιος έχει αποδείξει στην πράξη ότι μειώνει φόρους, φέρνει νεές δουλειές; Ποιος είναι ικανός να διαχειρίζεται κρίσεις; Ο Κ. Μητσοτάκης ή ο Α. Τσίπρας;» Σε αυτά θα κληθεί να απαντήσει ο πολίτης. Το «αν όχι εμείς, ποιος», δεν το λέμε με αλαζονεία. Αυτό το ερώτημα ισχύει απόλυτα. Είμαι σιγουρος ότι οι Έλληνες θα απαντήσουν με μία ψήφο και τρεις λέξεις, σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια.

