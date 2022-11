Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα (εικόνες)

Πανικός από την νυχτερινή επίσκεψη του «Εγράλαδου». Το μέγεθος της σεισμική δόνηση στην βορειοδυτική Τουρκία ήταν τέτοιο, που έγινε αισθητή σε ακτίνα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Ισχυρός σεισμός 5,9 βαθμών ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τομείς της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD).

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ οι τραυματίες ανέρχονται σε 50. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την AFAD.

an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in my country at 4.08 am. Outside its main center, it was felt in five more major cities. There are many injured. Pray. #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/HCXshYtnXG — Aysu?? (@aysviola) November 23, 2022

Ωστόσο, ο σεισμός έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη, 200 χιλιόμετρα μακριά, καθώς και στην Άγκυρα, περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Πάντα σύμφωνα με την AFAD, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος έξι βαθμών.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντουτζέ, ο Φαρούκ Εζλού, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk πως πολλοί κάτοικοι πανικοβλήθηκαν.

Turkey Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/TiPvaGjDvM — Norvec bal?kc?s? kesk sor u zer (@Norvecli6666) November 23, 2022

Η AFAD ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα στη χώρα είναι έντονη.

Ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων ετών, τον Οκτώβριο του 2020 στη Σμύρνη (Ιζμίρ), στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Τον Νοέμβριο του 1999, σεισμός 6,3 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε περίπου 900 ανθρώπους στην περιοχή της Ντουτζέ.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.100 ανθρώπους γύρω από τη βιομηχανική πόλη Νικομήδεια (Ιζμίτ), σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

Σεισμολόγοι έχουν προειδοποιήσει τελευταία πως υπάρχει ενδεχόμενο ισχυρός σεισμός να πλήξει την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το προσεχές διάστημα.

