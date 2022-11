Κοινωνία

Προσφυγικά: Δεκάδες συλλήψεις στην ταράτσα - 7 τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύωρη ήταν η επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων, μετά την έφοδο για την σύλληψη υπόπτου για εμπρησμούς. Αναρχικοί ανέβηκαν στην ταράτσα και εκσφενδόνιζαν αντικείμενα σε άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

78 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από το πρωί της Τρίτης (22/11) και ολοκληρώθηκε το βράδυ της ίδιας μέρας στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το πρωί συνελήφθη 27χρονος, που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Real News, τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την προσαγωγή του 27χρονου οι 78 συλληφθέντες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και εκτόξευσαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που επιχειρούσαν στο σημείο πλήθος υλικών και αντικειμένων με αποτέλεσμα να τραυματίσουν 7 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξης κοινής ειρήνης, πρόκλησης σωματικής βλάβης από κοινού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και σε απόπειρα, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Denise”: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Σεισμός στην Τουρκία: Έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη