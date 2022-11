Κοινωνία

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”

Που και πως εμφανίστηκε η έφηβη, για την οποία είχε σημάνει συναγερμός, μετά την αρπαγή της από έναν ενήλικο άνδρα. Τι κατήγγειλε σε Εισαγγελέα, πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

«Η περιπέτεια της Ελβίρας Χ., 15 ετών, έληξε και είναι καλά στην υγεία της», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την ανήλικη για την οποία είχε καταγγελθεί αρπαγή της από έναν ενήλικο άνδρα, από την περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Το παιδί, προσήλθε σε χώρο του Συλλόγου μας ζητώντας βοήθεια και ανέφερε ζητήματα για τα οποία ήταν απαραίτητη η παρέμβαση των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών.

Άμεσα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο.

Ψυχολόγος του Συλλόγου βρίσκεται δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με στόχο την ολιστική υποστήριξη του παιδιού».

Για την αρπαγή της 15χρονης από την περιοχή του Ζωγράφου, είχε σημάνει συναγερμός από την Κυριακή από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που ανάφερε στην ανακοίνωσή του ότι «στις 18/11/2022, πρωινές ώρες, απήχθη από ενήλικο άρρεν άτομο, από την περιοχή Ζωγράφου Αττικής, η Ελβίρα Χ., 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/11/2022 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, η οποία έχει προβεί σε μήνυση αρπαγής της. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της, αποσκοπεί στη συνδρομή όλων μας στον έγκαιρο εντοπισμό της, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένεια της».

