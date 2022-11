Κοινωνία

Κακοκαιρία “Denise”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Τετάρτη

Που αναμένονται οι πιο έντονες βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αύξοντα αριθμό 24 που εκδόθηκε τη Δευτέρα (21/11/2022) και ανανεώνεται ανά δώδεκα ώρες και επικαιροποιείται. Σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που επηρεάζουν τη δυτική Ελλάδα προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και βαθμιαία θα επηρεάσουν και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, έως και το βράδυ της Τετάρτης (23-11-2022). Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "Denise", που δημιουργήθηκε στον Κόλπο της Γένοβας, βρίσκεται στη βόρεια Αδριατική και κινείται ανατολικά προς τα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Το σύστημα αυτό συνοδεύεται από μετωπική δραστηριότητα και παράλληλα προκαλεί θυελλώδεις ανέμους και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις.

1. Μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

2. Την Τετάρτη (23-11-2022) καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Αργά το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλορίζου) και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εξασθενήσουν.

