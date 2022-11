Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Μακελειό σε σούπερ μάρκετ, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την τύχη του δράστη.

Ένας ένοπλος σκότωσε ανθρώπους χθες, Τρίτη, το βράδυ σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart στην πόλη Τσέζαπικ της πολιτείας της Βιρτζίνια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρίνιζοντας πως ο δράστης είναι επίσης νεκρός.

Στις 10:12 μ.μ. αστυνομικοί έσπευσαν έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς μέσα σε κατάστημα της Walmart, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίο Κοσίνσκι στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «λιγότεροι από 10» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά αρνούμενος να κάνει γνωστό τον ακριβή αριθμό.

??#BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ?

??#Chesapeake l #VA ?

Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο δράστης, το όνομα του οποίου δεν έγινε γνωστό, αυτοπυροβολήθηκε. Ο Κοσίνσκι δήλωσε πως, «απ' όσα γνωρίζει», οι αστυνομικοί δεν δέχθηκαν πυρά.

Η Walmart ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως είναι «σοκαρισμένη» από το επεισόδιο στο κατάστημά της στο Τσέζαπικ και πως συνεργάζεται με την αστυνομία.

BREAKING: Multiple people dead in shooting at a Walmart in Chesapeake, Virginia, police say; gunman is deceased.

https://t.co/MLg0TbhRvw — NBC News (@NBCNews) November 23, 2022

Εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου Σεντάρα Νόρφολκ δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WAVY πως πέντε τραυματίες νοσηλεύονται εκεί.

Η γερουσιαστής της πολιτείας της Βιρτζίνια Λουίζ Λούκας δήλωσε πως «σπαράζει η καρδιά μου στην ιδέα ότι πυροβολισμοί εναντίον του πλήθους σημειώθηκαν απόψε σε ένα Walmart της περιφέρειάς μου στο Τσέζαπικ».

«Δεν θα ησυχάσω μέχρι να βρούμε λύσεις για να βάλουμε τέλος σ' αυτή την ενδημική βία που συνδέεται με τα όπλα και έχει κλέψει τόσες ζωές στη χώρα μας», συνέχισε η γερουσιαστής στο Twitter.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Το επεισόδιο με τα πυρά στο σούπερ μάρκετ συνέβη 48 ώρες πριν από τους εορτασμούς της Ημέρας των Ευχαριστιών και σημειώνεται έπειτα από το φονικό σε ένα νυκτερινό κέντρο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ το περασμένο σαββατοκύριακο στο Κολοράντο.

???? #AHORA | Un tirador abrio fuego en un Walmart de Chesapeake, Virginia. Hay varios muertos confirmados y decenas de personas baleadas, segun informes preliminares. pic.twitter.com/VynagsVeLA

— Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) November 23, 2022

Υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, σε βίντεο που ανέβασε στα social media είπε ότι ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε πυρ, σκοτώντας πολλούς από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση/

#Walmart employee at #Chesapeake #Virginia says his manager came into the break room and shot multiple employees

Source: Ticket News pic.twitter.com/tINUmVYLiu

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) November 23, 2022

