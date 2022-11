Οικονομία

Πλειστηριασμοί: κραυγή αγωνίας από άνεργη μητέρα με δύο παιδιά (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία της στον ΑΝΤ1. Καταγγέλλει πως το fund που έχει “αγοράσει” το “κόκκινο δάνειο” της, αρνείται κάθε διακανονισμό και “πετάει στον δρόμο” την ίδια και τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Στον απόηχο των αντιδράσεων για την έξωση από την πρώτη κατοικία της συνταξιούχου Ιωάννας Κολοβού, λόγω τραπεζικού χρέους, συγκλονίζει η υπόθεση μιας άνεργης γυναίκας, χωρισμένης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, που έχει διορία λίγων ημέρων για να φύγει από το σπίτι που αγόρασε με δάνειο, το οποίο αδυνατεί πλέον να εξοφλήσει σε δόσεις, λόγω οικονομικής αδυναμίας.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Με ενοχλούν καθημερινά. Είμαι άνεργη με δύο παιδιά και με πετάνε στον δρόμο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», συμπληρώνοντας πως «έστειλαν τον πολιτικό μηχανικό να το εκτιμήσει και με άφησαν να μείνω μέχρι τον Νοέμβριο. Τους ζήτησα να το νοικιάσω και δεν με ακούνε,. Είμαι χωρισμένη, είμαι μόνη μου, είμαι άνεργη με δύο ανήλικα παιδιά».

«Το χρέος μου έχει ανέλθει σε 54000 ευρώ. Δεν έχω να πληρώσω ούτε την μεταφορική. Πού θα πάω; Τι θα κάνω; Η οικογένεια μου είναι στην επαρχία. Ζητάω παράταση μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και αρνούνται. Πού θα πάω τα παιδιά μου;», είπε με φωνή τρεμάμενη και σε προφανή ένταση η γυναίκα, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου.

«Τρέμω και εγώ και τα παιδιά μου… Όποιος με ακούει, θέλω να με καταλάβετε, δεν είμαι καλά, χρειάζομαι βοήθεια, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω», είπε απεγνωσμένη η άνεργη μητέρα, η οποία καλείται σε λίγες ημέρες να εγκαταλείψει το σπίτι της.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία εκπροσωπεί την άνεργη μητέρα, είπε ότι το ακίνητο είναι αξίας άνω των 130.000 ευρώ και για την αγορά του η γυναίκα χρησιμοποίησε τις οικονομίες της και πρόσθετα πήρε δάνειο 60.000 ευρώ. Όπως ανέφερε δεν μπόρεσε να είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων, καθώς έμεινε άνεργη και η οφειλή της προς την τράπεζα ανήλθε σε 54.000 ευρώ. Συνέχισε αναφέροντας ότι η τράπεζα πούλησε το «κόκκινο δάνειο» για το πολύ 5.000 ευρώ.

Η δικηγόρος είπε ακόμη πως η δανειολήπτρια δεν υπήχθη στην κατηγορία των ευάλωτων δανειοληπτών και ότι το σπίτι έχει ήδη χαθεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και αν συγκεντρωνόταν σήμερα το οφειλόμενο ποσό δεν θα μπορούσε να γίνει ανάκτηση του. Επεσήμανε ακόμη ότι η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για το 2028.

Πρότεινε δε ως μόνη λύση για να μην βρεθεί στον δρόμο η άνεργη μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, από την 1η Δεκεμβρίου, να δεχθεί η άλλη πλευρά «η γυναίκα να μισθώσει για ένα διάστημα το ακίνητο. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο θα κερδίσουμε την ανακοπή».

