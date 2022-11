Κοινωνία

Κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ: Η Νένα Χρονοπούλου καταγγέλλει περιστατικά βίας σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η Νένα Χρονοπούλου στον ΑΝΤ1. Σοκάρει η μαρτυρία πρώην εργαζόμενου στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών.



Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ, σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αττική, ερευνά η Υποδιεύθυνση Υπηρεσίας Ανηλίκων ερευνά.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Νένα Χρονοπούλου, η οποία είναι Εθελόντρια Γραμματέας του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου 4amea.

Όπως είπε, με τον σύζυγό της, έχουν ιδρύσει το υποστηρικτικό ίδρυμα για παιδιά ΑμεΑ από όλη την Ελλάδα και τόνισε ότι έχουν συλλέξει πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών.

Σύμφωνα με την κ. Νένα Χρονοπούλου οι πληροφορίες ήρθαν μέσω του ιστορικού που παίρνουν για τα παιδιά. Στην πρώτη καταγγελία που ήρθε, όπως ανέφερε η κ. Χρονοπούλου, μια γιαγιά τους είπε ότι το εγγόνι της βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κέντρο έχοντας μια δαγκωνιά στο πρόσωπο Όταν ρώτησε τι είναι αυτό της είπαν «μην τολμήσεις να κάνεις καταγγελία γιατί θα πούμε ότι το παιδί ήρθε έτσι από το σπίτι».

Η άλλη καταγγελία ήταν από μια μητέρα η οποία παρατήρησε ότι άλλαξε η συμπεριφορά του παιδιού της, ενώ είχε αλλαγή και στην ερωτική συμπεριφορά. «Προφανώς έβλεπε πράγματα και τα έκανε στο σπίτι», είπε η Νένα Χρονοπούλου.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια γραμμή που να μπορεί κάποιος να καταγγείλει τέτοια περιστατικά και σημείωσε ότι αυτό που ζητούν είναι μια συνάντηση με την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου ώστε να της επισημάνουν τα κενά του νόμου

«Ζητάμε αλλαγή της νομοθεσίας δεν γίνεται να μην υπάρξει έλεγχος σε αυτές της δομές», ανέφερε η κ. Χρονοπούλου επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι του κέντρου το οποίο καταγγέλλεται απειλούν τους γονείς.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και πρώην εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κέντρο, ο οποίος έκανε λόγο για περίεργη συμπεριφορά από συνοδό στο σχολικό, καθώς όπως υποστηρίζει φερόταν άσχημα στα παιδιά, τα έπιανε από το λαιμό και τα πετούσε κάτω, τα έβριζε, προκειμένου όπως του είπε να μάθουν ποιος είναι ο ανώτερος τους για να μπορούν να ησυχάζουν. Η διοίκηση τα ήξερε αυτά και δεν έκαναν τίποτα, ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Μείωση τιμών σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”

Κακοκαιρία “Denise”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Τετάρτη