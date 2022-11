Υγεία - Περιβάλλον

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το Ίδρυμα για εγκαυματίες, η στήριξη και η ανάγκη να βοηθήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το νέο της εγχείρημα μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Γιατί επέλεξε να παρουσιάσει το Ίδρυμα από το σημείο που δέχτηκε την επίθεση.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα με την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε το 2020, ίδρυσε ένα ίδρυμα για εγκαυματίες με το όνομα “Ioanna Paliospirou Foundation” και σύνθημα “We heal together” (Θεραπεύουμε μαζί).

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα, συγκινητική και όμορφη, «την σκέφτομαι με συγκίνηση» και ανέφερε ότι το εγχείρημα «ξεκίνησε από το σημείο που έπρεπε».

«Ήταν ο πιο κατάλληλος χώρος και από την πρώτη στιγμή ήθελα να γίνει εκεί, να ενωθεί το πριν με το τώρα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «αν μας συμβεί κάτι κακό είναι στο χέρι μας να το πάρουμε και να το κάνουμε κάτι καλό». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε λίγες ώρες θα βρεθεί και πάλι στο χειρουργείο αυτή την φορά για το τριχωτό της κεφαλής.



Σχετικά με την ίδρυση του Ιδρύματος η Ιωάννα Παλιοσπύρου, είπε ότι ξεκίνησε με αφορμή την δική της εμπειρία, καθώς όπως είπε πλέον ξέρει της ανάγκες αλλά και τα κενά. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλή βάση σε επίπεδο νοσηλείας για τους εγκαυματίες.



Ωστόσο, όπως είπε ότι για έναν εγκαυματία είναι το 50% το αποτέλεσμα που θα έχει. Το άλλο 50% είναι η διαδικασία της αποκατάστασης.

«Ανακάλυπτα σταδιακά και μόνη μου πράγματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα» είπε και πρόσθεσε ότι το δεύτερο κίνητρο που στάθηκε αφορμή για την δημιουργία του Ιδρύματος είναι πως «εγώ στάθηκα τυχερή εισέπραξα πολύ αγάπη και στήριξη. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς κάποιος άλλος θα τα καταφέρει χωρίς τόσο μεγάλη στήριξη», σημειώνοντας ότι ο κόσμος πάντα ανταποκρίνεται όταν υπάρχει ανάγκη.



Όπως ανέφερε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μια από τις πρώτες δράσεις είναι μέσα στο site υπάρχει μια φόρμα για να μπει ο κόσμος να μας μιλήσει για το έγκαυμα του. «Θέλουμε να συλλέξουμε πληροφορίες για να έχουμε ένα feedback για να μπορέσουμε κι εμείς να ξέρουμε τι χρειάζεται και να έχουμε μια επικοινωνία», σημείωσε.



«Θέλω να δώσω την δύναμη που έλαβα εγώ και σε άλλους. Θέλω να δημιουργήσω τις συνθήκες για να λάβει ο οποιοσδήποτε έχει ανάγκη την απαραίτητη στήριξη», επισήμανε ακόμα και πρόσθεσε: «Είμαστε στο ξεκίνημα, ένα μικρό κεφάλαιο το έχω βάλει εγώ από τα χρήματα που μου έχει δώσει ο κόσμος και ήθελα με έναν τρόπο να το δώσω πίσω στην κοινωνία».





Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί: κραυγή αγωνίας από άνεργη μητέρα με δύο παιδιά (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Γεωργιάδης: Μείωση τιμών σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Αρπαγή 15χρονης: η ανήλικη ζήτησε βοήθεια από “Το Χαμόγελο του παιδιού”